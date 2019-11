Uomini e Donne, Ida e Riccardo litigano ancora: Armando si intrufola, Tina furiosa

Anticipazioni Uomini e Donne, Ida e Riccardo discutono ancora: un amore destinato a non durare?

Ancora Ida e Riccardo al centro delle anticipazioni di Uomini e Donne. Ieri è stata registrata una nuova puntata del Trono Over e i due, che si sono ritrovati, sono ancora presenti in studio. Da una parte è anche giusto aggiornare il pubblico su cosa succede, visto che molti si sono appassionati alla loro storia d’amore. Dall’altra magari sarebbe stato meglio vivere questo amore e ritrovarlo lontano dalle telecamere, ma stabilire cosa sia più giusto sono solo i diretti interessati, Riccardo Guarnieri e Ida Platano. Ma veniamo alle anticipazioni, perché pare che la storia fra i due non sia ancora sulla rampa di lancio. In studio, Ida si è lamentata nuovamente di uno scarso trasporto da parte di Riccardo. Mancherebbe la passione, insomma, in questo amore ritrovato.

Ida e Riccardo discutono ancora al Trono Over, Armando ancora in mezzo: le anticipazioni

Un problema emerso già la settimana scorsa e dunque in sette giorni non sarebbe cambiato nulla. Ida ha detto che non c’è stato neanche un bacio in settimana e non le è piaciuto non ricevere un commento di Riccardo alla foto postata su Instagram. Agli occhi della Dama anche questo fatto è grave, oltre alla passione quasi assente. Ida e Riccardo a Uomini e Donne hanno discusso nuovamente e sembravano non finire più, per questo Maria li ha invitati a confrontarsi dietro le quinte. Sembrano tutte scene già viste ed è un vero peccato, perché è evidente che, alla fine, c’è realmente un sentimento che unisce questi due protagonisti. Le anticipazioni del Trono Over non finiscono qui, perché ancora una volta c’è di mezzo Armando Incarnato. In settimana quest’ultimo ha fatto una storia su Instagram alludendo a tradimenti tra Ida e Riccardo.

Uomini e Donne, le anticipazioni sul Trono Over: Tina furiosa contro Armando

Come riportato da Il Vicolo delle News, le parole di Armando sono state motivo di discussione nella registrazione del Trono Over. Non solo ne hanno discusso i diretti interessati, ma è stata Tina Cipollari a scagliarsi contro Armando stavolta! L’opinionista ha accusato l’altro di volersi mettere sempre in mezzo nelle storie degli altri, quando non ha da raccontare nulla sulle sue frequentazioni. Vedremo quindi uno scontro molto acceso! Ma nella puntata c’è stata anche una serenata d’amore… per Gemma!