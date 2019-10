UeD, Armando senza freni su Ida e Riccardo: “Vi stanno bene le…”

Uomini e Donne, Ida e Riccardo stanno insieme: Armando Incarnato non sotterra l’ascia di guerra

Ida e Riccardo stanno insieme, ma a Uomini e Donne i conti non sono ancora chiusi. Ad attenderli in studio, e su Instagram, ci sarà ancora per un po’ Armando Incarnato. Il Cavaliere ha sentito Ida Platano per qualche giorno e fra loro c’è stato anche un bacio. Di sicuro un gesto importante, visto che Armando è stato il primo uomo che Ida ha baciato dopo Riccardo. Proprio per questo forse Armando ha pensato che lei avesse voltato pagina davvero e che fosse pronta a rinunciare a Riccardo per sempre. E invece no, Guarnieri è tornato con una bellissima lettera d’amore e seppure sembrava fosse ormai troppo tardi, alla fine Ida ha deciso di riprovarci.

Trono Over, Armando Incarnato contro Ida: “Mi si è rivoltata contro”

Questo ha scatenato una reazione in Armando ovviamente, che è intervenuto in studio per dire che Ida lo aveva cercato nella settimana dopo la lettera di Riccardo. Lui non si è mai sentito in colpa di nulla, ma evidentemente qualcosa non gli è andato proprio giù. Armando infatti oggi pomeriggio è tornato all’attacco: guardando la puntata del Trono Over in onda ha fatto una storia su Instagram molto eloquente. Su una foto in cui ci sono lui nel riquadro piccolo e Ida in quello grande ha scritto: “Blablabla… Ma ti riascolti? Io gli dico quello che è successo a me, lui mi dice quello che è successo a me… E credevate che Armando non vi dicesse quello che è successo a lui”, e ha aggiunto una risata. Non solo questo, perché ce n’era parecchia di roba scritta. Sull’immagine infatti si può leggere ancora: “Da oggi chiamatemi Cupido. Alla fine mi si è rivoltata pure contro. Fai del bene e dimenticalo”.

Ida e Riccardo news, nuovo attacco da Armando: “Vi stanno bene le…”

Sarà finita qui? Anche no, perché pare di capire che Armando si sia sentito usato da Ida. Alle parole che vi abbiamo già riportato ha aggiunto: “Non imparo mai, ve lo avevo detto… Non mi ha usato… Noooo. Contenti voi, contenti tutti. E per come sono stato trattato a questo punto ti dico: a lui stanno bene le … e a te pure. Indovinate un po’ tra i puntini cosa c’è? Ciaoneee”. Ida e Riccardo non stanno rispondendo alle provocazioni di Armando su Instagram, ma di sicuro non lo ignoreranno in studio – dove torneranno ancora – qualora gli scontri non dovessero giungere al termine.