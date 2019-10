UeD, Armando Incarnato a sorpresa su Ida e Riccardo: “Non mi sento in colpa”

Uomini e Donne, Armando Incarnato tra Riccardo e Ida: il Cavaliere preso di mira dai fan della “coppia”

A Uomini e Donne sta per consumarsi il dramma, infatti Riccardo e Ida si diranno addio definitivamente (così pare, almeno) e lei cercherà di nuovo Armando Incarnato. Proprio quest’ultimo infatti ha iniziato una conoscenza con Ida Platano a inizio stagione. Tra loro c’è stato anche un bacio, ma forse proprio questo ha smosso qualcosa in Riccardo, che ha confessato i suoi sentimenti a Ida nella puntata in onda oggi. Riccardo è ancora innamorato di Ida, tant’è che forse non tornerà nel programma per conoscere altre donne (forse). Ma cosa dire di Ida? La sua reazione alla lettera non ha convinto proprio tutti, sembrava più spaventata dal cosa fare che decisa a ricominciare o a chiudere.

Trono Over, Armando risponde alle critiche dopo il bacio con Ida: “Non mi sento in colpa”

Vederla in un limbo ha fatto sorgere più di un dubbio, ma per i fan della coppia Ida e Riccardo la colpa sarebbe di Armando. Insomma, lui si sarebbe messo in mezzo e ora Ida non vorrebbe più Riccardo. Questo almeno sembra di capire dall’ultimo sfogo di Armando, che su Instagram ha risposto ai tanti messaggi ricevuti e in cui è stato criticato. A chi lo ha accusato di aver rovinato un amore, lui ha replicato così: “Mi dispiace… A riguardare ‘mi emoziono’… Ma è inutile mandarmi messaggi offensivi… Io non mi sento in colpa per le lacrime di nessuno! Anche perché dalle lacrime subito si è passati ai sorrisi”. Parlando di sorrisi si riferiva al gioco della mela, di cui ha postato un’immagine come sfondo alle sue parole. Aver usato le virgolette per racchiudere “mi emoziono” trae in inganno: si sarà emozionato davvero oppure no? Di sicuro Armando ha respinto ogni accusa di aver rovinato tutto.

Riccardo e Ida, parla Armando: “Rovina storie, per cosa?”

Oltre alle parole che vi abbiamo già riportato, il Cavaliere del Trono Over ha aggiunto: “Rovina storie rovina famiglie e tanto altro… E per cosa… Sparate su Armando a spada tratta… Andatevene a….”. Lui insomma non crede di essersi messo in mezzo e infatti così non è stato, visto che Riccardo Guarnieri e Ida Platano avevano dichiarato chiusa, seppure in momenti diversi, la loro relazione. A uscirne con le ossa rotte però sarà proprio Riccardo…