UeD anticipazioni, Riccardo a pezzi va via piangendo: Ida chiude, il motivo

Anticipazioni Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri e Ida Platano arrivano alla fine ma si stravolge tutto

Le anticipazioni su Riccardo e Ida del giorno vi sorprenderanno! Eh sì, perché oggi è stata registrata una nuova puntata del Trono Over e le anticipazioni di Uomini e Donne sui due protagonisti hanno spiazzato il pubblico. Per mesi abbiamo visto Ida Platano rincorrere, anche silenziosamente a volte, Riccardo Guarnieri nella speranza di riconquistarlo. Abbiamo visto la Dama piangere e struggersi d’amore per Riccardo, non riuscendo a voltare pagina e continuando a mettersi in mezzo in ogni sua conoscenza. Ma per ben due volte è stata lei a non far decollare la storia. All’inizio della nuova stagione, infatti, Riccardo ha raccontato che questa estate, quando lui ha voluto riprovarci, Ida è stata sfuggente e aveva dichiarato chiusa la loro conoscenza.

Ida Platano lascia Riccardo Guarnieri: le anticipazioni di Uomini e Donne

Entrambi sono poi tornati al Trono Over, ma Ida ha continuato a dichiararsi innamorata di Riccardo. Fino a quando la settimana scorsa lui si è dichiarato con una bella lettera d’amore e si sono anche visti lontani dalle telecamere. Ebbene, le news su Riccardo e Ida di oggi stravolgono tutto. In studio, infatti, Ida ha detto a Riccardo di non amarlo più e di non aver provato nulla né con la lettera né avendolo vicino a Brescia. Queste anticipazioni sono davvero inaspettate, ma evidentemente, alla luce di quanto accaduto, Riccardo non era del tutto in errore raccontando che Ida aveva chiuso la loro relazione già questa estate, come invece ha provato a far credere proprio lei. Ma non è finita qui, perché Armando ha detto che Ida lo ha cercato in settimana e questo ha dato il colpo di grazia a Riccardo.

Anticipazioni Trono Over, Riccardo lascia lo studio in lacrime: Ida lo ha distrutto

Ida e Armando si sono anche baciati, per cui sentire che ci sono stati contatti mentre lui provava a ricucire lo strappo con Ida lo hanno distrutto. Riccardo è uscito dallo studio piangendo e andando via ha regalato la rosa rossa alla sua ormai ex fidanzata. Da quel che sembra di capire dalle anticipazioni del Trono Over del Vicolo delle news, Riccardo ha lasciato Uomini e Donne e non tornerà per il momento. Gianni si è anche complimentato con lui, ennesimo colpo di scena. Anche Ida ha lasciato lo studio durante questa registrazione, ma forse solo per questa puntata e tornerà. Tutto è da vedere, di sicuro un finale come questo tra Ida e Riccardo non ce lo saremmo proprio aspettato! Nella stessa registrazione, comunque, Gemma ha baciato un Cavaliere ma ricevendo subito una delusione…