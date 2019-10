Ida e Riccardo oggi, la coppia beccata insieme: la lettera d’amore ha funzionato

Riccardo Guarnieri e Ida Platano, la coppia oggi è felice

Sembrava che la loro storia non avrebbe mai dovuto conoscere il lieto fine e invece, stando almeno alle ultime foto pubblicate da Giuseppe Porro, Ida Platano e Riccardo Guarnieri sono felici di essere usciti da Uomini e Donne Over e di aver iniziato a frequentarsi nuovamente fuori dagli Studi Elios, dove il programma di Canale 5 è registrato. Non sappiamo ancora se i due lasceranno effettivamente la trasmissione o se invece torneranno ogni settimana per raccontare come vanno le cose; è certo comunque che adesso hanno lasciato alle spalle un passato fatto di litigi e incomprensioni perché la lettera scritta da lui a lei parlava chiarissimo.

Ida e Riccardo, la lettera che ha conquistato la dama

Per chi non lo sa ancora, visto che la puntata di Uomini e Donne Over non è andata in onda, Riccardo temeva di perdere Ida e le ha scritto una lunga lettera d’amore che l’ha spinta a dargli un’altra possibilità e a rivedersi per fare le cose sul serio, cercando dei compromessi per evitare liti continue. Ci riusciranno? Chissà; è certo tuttavia che la coppia ha iniziato a frequentarsi nuovamente perché il sito di Giuseppe Porro ha pubblicato delle foto e dei video che ritraggono entrambi insieme a Brescia: i due passeggiano per Corso Zanardelli, la via dei negozi della città, e mettono a tacere almeno per il momento tutti coloro che non hanno mai creduto alla bontà della loro relazione.

Gemma Galgani e lo sfogo per Ida a Uomini e Donne

Recentemente contro Riccardo si era schierata anche Gemma Galgani accusandolo di non lasciare in pace Ida nonostante lei volesse ricominciare davvero: è andato tutto già in onda e Gemma era veramente spazientita per l’atteggiamento assunto dal bel Guarnieri. Cosa ne sarà di questa storia? Ida e Riccardo continueranno a frequentarsi fino a trovare un loro equilibrio? Difficile da dire ma se l’amore c’è tutto può aggiustarsi.