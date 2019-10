Anticipazioni Trono Over: bacio tra Gemma e Jean Pierre, poi la batosta

Uomini e Donne anticipazioni, Gemma Galgani conquista Jean Pierre: bacio fra i due del Trono Over!

Nuove anticipazioni del Trono Over e stavolta sono davvero sorprendenti su Gemma Galgani! La storica Dama di Uomini e Donne è riuscita a conquistare Jean Pierre, inaspettatamente verrebbe da dire visto che nelle scorse puntate l’uomo sembrava poco interessato a Gemma. Le cose sono cambiate, visto che nella registrazione di oggi si è parlato di un bacio tra Gemma e Jean Pierre! Ebbene sì, i due sono usciti insieme in settimana e, ispiranti dalla magia di Roma, si sono baciati. Parliamo solo di un bacio a stampo, ma è comunque un traguardo considerando che Jean Pierre ha detto di vedere Gemma solo come un’amica nelle puntate che stiamo vedendo in onda.

Anticipazioni Trono Over, Jean Pierre delude Gemma dopo il bacio

La stessa Maria De Filippi aveva messo in guardia Gemma da Jean Pierre, considerando che lui parlava solo di amicizia. Lei però non ha mollato la presa e forse aveva ragione, visto che è riuscita a strappare un bacio a Jean Pierre. Non è ancora detta l’ultima parola, però, perché Jean Pierre ha accettato una nuova corteggiatrice. Maria ha annunciato infatti che c’era una donna venuta appositamente a Uomini e Donne per conoscerlo e lui l’ha fatta rimanere. Naturalmente Gemma ci è rimasta molto male, ma a sollevarle il morale ci ha pensato Tina facendole fare il gioco della mela, come la settimana scorsa. Cos’altro è successo in questa registrazione del Trono Over?

Trono Over, Pamela e Enzo litigano: le anticipazioni

Stando alle anticipazioni di Uomini e Donne del Vicolo delle news, Paolo ha sentito Simonetta e i due continueranno a frequentarsi. Valentina M. invece ha iniziato a frequentare Gennaro, mentre Pamela e Enzo hanno litigato perché durante la sfilata lui ha detto che la Dama era esageratamente provocante. Edoardo e Chiara sono tornati a Uomini e Donne per annunciare che si sposano, mentre tra Ida e Riccardo c’è stato un capovolgimento di ruoli inaspettato!