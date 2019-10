Trono Over, Gemma trova il nuovo Giorgio ma Maria stronca tutto: il chiarimento

Gemma Galgani divisa tra Jean Pierre e Gianfranco: un triangolo morto sul nascere

La situazione che si è venuta a creare tra Gemma Galgani, Jean Pierre e Gianfranco oggi a Uomini e Donne è stata a tratti surreale perché era evidente a tutti, tranne a lei, che il primo non fosse interessato. Jean Pierre l’aveva spinta persino a conoscere Gianfranco dopo aver visto lui molto preso, e aveva anche ribadito che non essendo scattata l’attrazione fisica non se la sentiva di assicurarle qualcosa che potesse andare oltre l’amicizia; Gianfranco da parte sua non ha accettato che Gemma potesse frequentare due o più uomini oltre a lui ed è tornato a sedersi nel parterre maschile senza remore. Gemma era visibilmente confusa e sembrava non capire che Jean Pierre proprio non ne volesse sapere di una frequentazione, al punto che è stata la stessa Maria De Filippi a intervenire.

Trono Over, Maria De Filippi non ci sta: l’appunto a Gemma

“Mi sembra una situazione tanto chiara”, ha così esordito la conduttrice. “La persona a cui tu hai dedicato più tempo – queste le sue parole – ti ha detto ‘Se son rose fioriranno, per ora c’è solo una bell’amicizia’. L’attrazione per un uomo e una donna conta. Conta tanto. Non è che è proprio una virgola”. Maria insomma ha voluto far capire a Gemma che la sua confusione era decisamente immotivata perché Jean Pierre le aveva già fatto intendere che tra loro non avrebbe potuto esserci nulla; è parso evidente che la De Filippi abbia voluto stroncare sul nascere una situazione che avrebbe potuto essere portata troppo per le lunghe come quella, indimenticabile, con Giorgio Manetti. Nel corso della puntata comunque i problemi sono aumentati ancor di più perché Gianfranco ha notato che Gemma dopo aver ballato con lui non era per niente sicura di chiudere con Jean Pierre, e questo l’ha spinto a rifiutare di continuare la frequentazione.

Gemma e Gianfranco, il corteggiatore indispettito rifiuta la Galgani

“No, adesso no. Non mi interessa più”, queste le parole di Gianfranco, il cui atteggiamento è stato interpretato correttamente, almeno a nostro avviso, da Gianni Sperti: “L’abbiamo forzata a scegliere ma lei non è stata spontanea, di pancia”. “Non eravamo neanche di fronte a un fidanzamento…”, ha precisato Maria De Filippi che a un certo punto non ha capito l’atteggiamento di totale chiusura da parte del Cavaliere. Le vicende di Gemma insomma continuano ad appassionare e a far parlare il pubblico; dite che Jean Pierre, che tanto le piace, sarà il prossimo George? Oppure si tratta solo di una conoscenza come tante?