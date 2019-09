Uomini e Donne anticipazioni, bacio tra Ida e Armando: Riccardo sconvolto

Anticipazioni Uomini e Donne, Ida e Armando si sono baciati: le news dalla registrazione di martedì 24 settembre 2019

Ida e Armando si sono baciati: anticipazioni del Trono Over sconvolgenti sulla registrazione di oggi, 24 settembre. A Uomini e Donne bisogna aspettarsi di tutto, è vero, ma che Ida desse il suo primo bacio dopo Riccardo proprio ad Armando era forse tra gli ultimi pensieri del pubblico. Al Trono Over, infatti, Riccardo e Armando non si sono mai andati a genio, tuttavia non è un problema di Ida e infatti non lo è stato quando si è ritrovata coinvolta da Armando. Quest’ultimo si è seduto al centro dello studio e Maria De Filippi ha fatto accomodare di fronte Ida e Veronica, con cui è uscito. Armando è uscito con Veronica, ma poi non l’ha più cercata. Con Ida invece si è visto ieri sera e c’è stato un bacio.

Trono Over, Ida e Armando si sono baciati: le anticipazioni

Ida e Armando a Uomini e Donne hanno raccontato di essere stati insieme fino alle cinque di mattina, girando per locali. A questo punto, Veronica è tornata al suo posto chiudendo con Armando. Intanto, Riccardo è rimasto sconvolto scoprendo del bacio tra Ida e Armando al Trono Over! Maria ha provato a scavare nel profondo del bel tarantino, che però non è riuscito ad aprirsi in tutto e per tutto neanche in questa registrazione. Non ha saputo spiegare, infatti, se si sentisse ferito nei sentimenti o se invece si trattasse soltanto di una forma di possessione verso la sua ex fidanzata. Riccardo ha anche rifiutato l’arrivo di una ragazza che voleva corteggiarlo, dicendo che non era il momento giusto. Anche Armando ha mandato via una ragazza perché intenzionato a proseguire con Ida e Veronica, ma quest’ultima non sembrava affatto d’accordo.

Uomini e Donne, le anticipazioni sul Trono Over: Ida e Riccardo ancora in guerra

Dalle anticipazioni del Trono Over di Uomini e Donne del Vicolo delle News, comunque, apprendiamo che Riccardo ha ballato durante la puntata con Valentina F. e che sarebbero usciti insieme dopo la registrazione. Per questo è intervenuta Ida per dire che il suo bacio non avrebbe dovuto toccarlo se lui sta avanti. Secondo Armando, Riccardo e Valentina agiscono solo per ripicca. A queste anticipazioni di Uomini e Donne possiamo aggiungere che Pamela e Enzo continuano a frequentarsi, nonostante tutto sembrasse perso.