Anticipazioni Trono Over, Gemma contro Anna: “Scia…tta”, e rispunta Giorgio

Uomini e Donne anticipazioni, Gemma Galgani rincorre Jean Pierre e viene lasciata da Gianfranco

In queste anticipazioni del Trono Over parleremo ancora di Gemma e Giorgio, ma partiamo dalle ultime vicende della storica Dama di Uomini e Donne. La Galgani ha sofferto molto per la discussione avuta con Jean Pierre e dopo la scorsa puntata si è sfogata con la redazione. Il Cavaliere in studio ha confermato di non provare una forte attrazione per Gemma e oggi la vede come un’amica, tuttavia è disposto a darle una possibilità. Gianfranco intanto non ha preso bene lo sfogo di Gemma su Jean Pierre e ha deciso di interrompere la loro conoscenza. Lei ci è rimasta nuovamente male, ma quando Maria le ha chiesto con chi volesse ballare lei ha risposto Jean Pierre.

Anticipazioni Trono Over, Gemma e Anna non se le mandano a dire e rispunta il nome di Giorgio

A questo punto, Gianni Sperti si è scagliato contro Gemma dicendole che non è normale che chiede di ballare con un uomo che la vede come un’amica. Soprattutto perché ci è rimasta male per Gianfranco, quindi avrebbe dovuto ballare con lui, e infatti è andata a finire così. In occasione della sfilata, comunque, si è tornati a parlare di Gemma e Giorgio. Le anticipazioni di Uomini e Donne riportate dal Vicolo delle News raccontano che Gemma e Anna hanno ricominciato a discutere e a dirsene quattro. Nello scontro, Gemma pare abbia offeso Anna dandole addirittura della “scia…tta da quattro soldi”. La Dama di tutta risposta ha tirato di nuovo in ballo l’argomento Giorgio Manetti. Secondo Anna, infatti, all’epoca Giorgio avrebbe chiuso con Gemma perché non la voleva e non per colpa sua.

Trono Over, Gianni ancora sospettoso: la segnalazione di Paolo su Giorgio e Anna

Gianni, già sospettoso su Anna nella scorsa puntata, è rimasto stupito del fatto che si riparlasse di Giorgio. Paolo, che ha frequentato Anna, ha raccontato che una volta prendendo il taxi insieme il tassista è rimasto stupito del fatto che stesse in compagnia di Paolo e non “dell’altro signore”, ovvero Giorgio. Paolo lo aveva raccontato alla redazione, ma pare avesse chiesto che non venisse fuori. In tutto ciò, Ida ha baciato un vecchio protagonista del Trono Over…