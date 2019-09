Anticipazioni Trono Over, Anna rivede Giorgio Manetti: Gianni torna all’attacco

Uomini e Donne anticipazioni, Anna Tedesco e Giorgio Manetti di nuovo sotto accusa

Con queste anticipazioni del Trono Over torneremo un po’ indietro nel tempo a Uomini e Donne! Anna Tedesco infatti è tornata nel programma, ma prima di abbandonarlo anni fa ha combattuto una battaglia con Gianni Sperti su Giorgio Manetti. Secondo l’opinionista, tra Anna e Giorgio non c’era solo un’amicizia e questa vicenda ha tenuto banco a lungo nelle puntate del Trono Over. Perché faremo un tuffo nel passato oggi? Perché Anna in settimana è andata a Firenze e ha incontrato Giorgio, con la sua nuova compagna, in un ristorante. È bastato questo a far scattare Gianni, che era già sospettoso sul ritorno di Anna a Uomini e Donne! Gianni non ha perso occasione per tornare ad attaccare Anna, anche solo manifestando i suoi sospetti.

Anticipazioni Trono Over, Anna Tedesco ha conosciuto un uomo ma…

Con le anticipazioni di Uomini e Donne di oggi scopriamo che Anna ha visto un Cavaliere e ci sono stati anche dei baci a stampo. La magia si è interrotta nel giorno del compleanno di lui, quando è stato praticamente assente con Anna, ma lei non ha polemizzato sapendo che l’uomo era con i suoi figli a festeggiare. Solo che quando lei gli ha fatto gli auguri, il Cavaliere ha risposto dicendo che l’avrebbe chiamata di lì a poco e si è invece fatto risentire dopo tre giorni. Anna ci è rimasta molto male. Poco dopo però si è scoperto, sempre nel corso della registrazione, che in realtà l’uomo era insieme a un’altra Dama, a cui ha anche presentato il figlio e con cui ha danzato fino alle quattro del mattino!

Trono Over, Pamela di nuovo delusa: Enzo racconta tutto

Stando a ciò che riportano le anticipazioni di Uomini e Donne del Vicolo delle news, comunque, non è stata una puntata facile neanche per Pamela Barretta. Ha iniziato una frequentazione con Enzo e sembra già molto coinvolta. Lui ha rallentato perché vive a Budapest e prima di potersi impegnare ha bisogno di un mese e mezzo per sistemare delle cose. Il suo racconto ha fatto nascere numerosi sospetti, tant’è Maria De Filippi ha insistito affinché l’uomo raccontasse la verità. Così è venuto fuori che ha altre conoscenze all’attivo in terra estera, così Pamela è tornata a sedersi al suo posto. Per scoprire cos’altro è successo nella registrazione, leggete le anticipazioni su Ida, Riccardo e Gemma!