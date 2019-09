Anticipazioni Trono Over, Gemma Galgani va incontro all’ennesima delusione: la registrazione del 14 settembre 2019

Oggi c’è stata una nuova registrazione del Trono Over e abbiamo tutte le anticipazioni di Uomini e Donne! Innanzitutto c’è da dire che si è già formata una coppia: Raimondo e Loredana si sono conosciuti in questa edizione e si sono fidanzati! Una bellissima notizia, ma procedendo con le anticipazioni scopriamo che per Gemma Galgani è arrivata un’altra delusione. La Dama ha visto in settimana tre uomini, ha chiuso con uno, Franco, perché lo ha avvertito un po’ freddo, ma Jean Pierre l’ha quasi fatta piangere. Un’altra Dama, Anna, ha accusato l’uomo di averle detto di non essere interessato a Gemma e che avrebbe preferito ricevere il suo numero. A queste parole Gemma ha reagito mettendosi quasi a piangere: ci è rimasta molto male, e non è stata l’unica.

Uomini e Donne anticipazioni, Riccardo ancora geloso di Ida: lei piange e abbandona lo studio

Anche per Ida Platano non è stata una puntata facile. La Dama si è seduta al centro dello studio affiancata da Valentina F. e Veronica. Di fronte a loro c’erano Riccardo, Armando e Ivan. Ida ha sentito Armando e Ivan, rifiutando un paio di volte di uscire con il primo e sentendo l’altro perché non avverte pressioni da parte sua. Ida dice di non essere ancora pronta, intanto è arrivata una scenata di gelosia di Riccardo Guarnieri. A questa scenata Ida ha reagito scoppiando a piangere e uscendo dallo studio. Ivan l’ha raggiunta per consolarla, intanto Veronica, che è uscita con Riccardo, gli ha consigliato di cambiare atteggiamento verso Isa, altrimenti lei non riuscirà mai a voltare pagina.

Trono Over, Riccardo frequenta altre donne: Veronica e Valentina

Riccardo è uscito anche con Valentina. Si sono incrociati sull’autostrada e si sono fermati a parlare sulla corsia d’emergenza, dove ovviamente non potevano sostare a lungo. Si sono incontrati quindi a un autogrill e hanno chiacchierato piacevolmente. Dopo una lunga telefonata, però, Riccardo ha mandato un SMS a Valentina, ricevendo risposta dopo sei giorni. La loro frequentazione insomma non è ancora certa. Le anticipazioni del Trono Over del Vicolo delle news non aggiungono altro su questi protagonisti, ma potete leggere qui cos’altro è successo tra Anna e Gianni Sperti!