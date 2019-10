Uomini e Donne, Riccardo legge lettera a Ida: Web furioso con lei, il particolare

Riccardo Guarnieri e Ida Platano, la lettera che commuove a Uomini e Donne

Riccardo Guarnieri e Ida Platano sono i protagonisti del momento del Trono Over e la lettura della lettera che lui ha scritto a lei su Canale 5 era un momento che tutti aspettavano: Riccardo infatti non si era mai sbilanciato così tanto con Ida che a un certo punto è rimasta senza parole e fuori dallo studio è scoppiata a piangere. Guarnieri ha confessato di provare un forte sentimento per la Dama, e lei, pur avendo voluto credergli e pur avendogli tenuto la mano mentre leggeva in lacrime le parole che le aveva scritto, sembra proprio non riuscire a fidarsi. “Perché adesso?”, gli ha subito chiesto fuori dallo studio dopo aver sentito quanto Riccardo le aveva dedicato; Guarnieri ha ammesso le sue colpe ma allo stesso tempo ha confessato che avrebbe voluto da lei un’altra reazione e che magari “l’avesse preso per mano” per portarlo via con sé. “Quando stavi con le altre dovevo prenderti per mano?”, gli ha chiesto quasi in lacrime Ida.

Uomini e Donne, Ida gelida con Riccardo: il Web insorge

“Mi aspettavo questo da te però”, ha risposto Riccardo aggiungendo che in passato non si è comportato bene: “Ho commesso un errore con te in passato – queste le sue parole –, però alla fine io mi aspettavo questo da te. Prendermi per mano…”. “No, non puoi far soffrire la mia anima, Riccardo”, così è sbottata Ida che ci è sembrata sì emozionata ma altresì tutt’altro che convinta di tornare assieme a lui. E con noi anche il Web ha mostrato di essere scettico nei confronti di questa riappacificazione; basti dare un’occhiata ai commenti scritti su Twitter:

Capisco che Ida abbia paura…Perché ne hanno già passate…Lei ha sofferto molto…Però se ci tiene così come ci tiene lui dovrebbe provare, non dico proprio a fidarsi, ma almeno inizialmente a dargli la possibilità di dimostrare con i fatti le parole che ha detto… — Giada Lelli (@supergiada88) October 15, 2019

E' stato bravo…Alla fine è riuscito a leggerla tutta la lettera…E' stato bello vederlo commosso…Io mi sono emozionata nel sentirlo…E Ida sicuramente da tanto aspettava di sentire queste parole…Solo che adesso mi sembra molto frenata… — Giada Lelli (@supergiada88) October 15, 2019

Ida fredda come un ghiaccio. Dopo due anni di lacrime sue e di noia per noi, tutto ciò non ha senso. E conoscendo le anticipazioni mi tocca dire che forse aveva ragione Riccardo… #uominiedonne pic.twitter.com/9RHQZj78Yt — Josephine (@Josephinebtvs) October 15, 2019

Su Instagram i commenti sono ancora peggiori perché se date un’occhiata al post che segue ad esempio si nota che sono in parecchi ad essere delusi dalla Platano e dal suo atteggiamento; qualcuno l’ha persino accusata di pensare soltanto a sé stessa e al proprio tornaconto:

News Uomini e Donne, le ultime anticipazioni su Ida e Riccardo

Perché il Web ce l’ha a morte con la Platano se oggi non si è visto niente di così compromettente? In realtà molti hanno già letto le anticipazioni sulle prossime puntate del Trono Over che parlano proprio di una rottura tra Ida e Riccardo e di lei che invece è intenzionata a corteggiare Armando Incarnato: ecco perché molti non sopportano sin da oggi il suo atteggiamento. Dite che tra i due è davvero finita? Pare di sì ma non ci metteremmo per niente la mano sul fuoco.