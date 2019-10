UeD Ida e Riccardo beccati assieme, la storia continua ma senza passione: l’allarme

Ida e Riccardo oggi, le news dopo Uomini e Donne: i due stanno ancora insieme?

Ida e Riccardo stanno ancora insieme? Sono ormai la coppia del Trono Over per antonomasia, hanno forse superato Gemma e Giorgio ma anche perché tra i primi due c’è un sentimento fortissimo che riesce a superare ogni intemperanza. Lo hanno dimostrato anche adesso, a distanza di un anno da quando si erano detti addio. D’altronde la loro storia è iniziata proprio così, con tante discussioni ma altrettanto sentimento. Perché che tra Riccardo Guarnieri e Ida Platano sia amore è sotto gli occhi di tutti. Nonostante questo, però, non è detto che riescano a trovare dopo due anni dal loro primo incontro quel giusto equilibrio che permetterebbe loro di vivere oggi una storia serena e tranquilla. Ma mai dire mai. Veniamo a Ida e Riccardo oggi.

Trono Over, le anticipazioni su Ida e Riccardo: lei si lamenta in studio

Ieri è stata registrata una nuova puntata del Trono Over e i due erano presenti. Si sono presentati come una coppia, ma non sono mancate lamentele e problemi. Al centro dello studio, infatti, Ida e Riccardo hanno raccontato di essersi sentiti tutta la settimana e si sono pure visti. Ida Platano ha avuto qualcosa da ridire però sul comportamento del fidanzato, o almeno dovrebbe essere il suo fidanzato. Pare infatti che da parte di Riccardo ci sia poco trasporto fisico e che si sia addormentato quando appunto hanno trascorso la notte insieme. Ha anche detto di non aver ricevuto baci passionali. Le anticipazioni di Uomini e Donne del Vicolo delle news non aggiungono altro in merito, se non che il pubblico li ha incitati a darsi un bacio e così è stato.

Uomini e Donne, Ida e Riccardo insieme a Roma: cosa succede oggi

Questi problemi di coppia però pare siano del tutto superabili. Stamattina infatti Ida e Riccardo sono insieme per le vie di Roma: sono stati avvistati nei pressi di Piazza Venezia e i fan hanno subito scattato foto e registrato video per testimoniare l’avvistamento. Insomma, in studio è emerso qualche problema, ma possiamo dire che Ida e Riccardo oggi stanno insieme.