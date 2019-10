Uomini e Donne anticipazioni, Gemma lasciata da Jean Pierre si consola con Juan Luis

Anticipazioni Trono Over, Gemma Galgani di nuovo sola: Jean Pierre dice basta

Ieri è stata registrata una nuova puntata del Trono Over: le anticipazioni di Uomini e Donne anche stavolta non rivelano un lieto fine per Gemma Galgani… Anzi! La Dama era molto coinvolta da Jean Pierre, uno dei nuovi Cavalieri di questa stagione. Lui ha subito messo in chiaro di non provare un coinvolgimento sentimentale nei confronti di Gemma, ma lei ha iniziato ugualmente a corteggiarlo e si sono visti diverse volte. Jean Pierre ha parlato sempre di amicizia, aggiungendo un “domani chi può saperlo” che dava speranze a Gemma. Lei ci ha creduto molto in questo domani, ma forse un po’ troppo perché si è comportata da fidanzata e questo al Cavaliere proprio non è piaciuto. Sarà questa questa la goccia che ha fatto traboccare il vaso?

Uomini e Donne, le nuove anticipazioni: Jean Pierre chiude con Gemma

La scorsa settimana infatti Jean Pierre si era lamentato dell’eccessiva possessività di Gemma. Eppure lui stava proseguendo la loro conoscenza tranquillamente, regalandole anche un peluche in puntata. Le anticipazioni del Trono Over di oggi però rivelano che Jean Pierre ha chiuso con Gemma e che lei, delusa e disillusa, gli ha riconsegnato l’orsacchiotto. L’orsacchiotto è stato protagonista della scorsa puntata, con drammi annessi. Ma Gemma rinuncerà alla conoscenza con Jean Pierre? Conoscendo i suoi trascorsi, rinuncerà difficilmente. Intanto è arrivato un nuovo Cavaliere a conoscerla. Si chiama Juan Luis, viene dal Venezuela e ha 57 anni. Juan Luis ha subito detto a Gemma di apprezzare la sua eleganza e lei sembra apprezzare questo nuovo corteggiatore! Via un Jean e avanti uno Juan, insomma. Ma procediamo con le anticipazioni di Uomini e Donne.

Uomini e Donne anticipazioni, cosa è successo nell’ultima registrazione del Trono Over

Su Il Vicolo delle News infatti si legge di uno scontro tra le due Valentina e un Cavaliere, ma non conosciamo il nome di lui. Tra le due Valentina invece dovrebbe esserci Valentina Autiero oltre alla nuova arrivata di quest’anno. Ebbene, il Cavaliere in questione pare abbia detto in un rvm di non essere interessato a loro due. Ci sarà anche un ritorno, ovvero un certo Samuel.