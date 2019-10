Uomini e Donne anticipazioni, Gemma piange per Jean Pierre: dramma in studio

Anticipazioni Trono Over, Gemma Galgani in lacrime per Jean Pierre: cosa è successo nell’ultima registrazione

Gemma e Jean Pierre al Trono Over sembrano avere un destino segnato: le ultime anticipazioni di Uomini e Donne non sorridono alla Dama! In studio come sempre è successo di tutto, ai limiti di un racconto drammatico. Gemma Galgani non ha mollato nemmeno questa settimana e vuole a tutti i costi diventare qualcosa di più per Jean Pierre. Nella registrazione di oggi è venuto fuori che in settimana Gemma ha aspettato Jean Pierre al suo albergo perché aveva delle cose da chiarire. Lui le ha anche fatto una bellissima sorpresa oggi, infatti si è presentato con un tenero e grande orsacchiotto di peluche che la Galgani ha apprezzato tantissimo! Cosa sarà successo dopo e perché ha pianto in studio?

Uomini e Donne, Gemma piange per Jean Pierre: le anticipazioni

La Dama di Uomini e Donne ha scoperto che Jean Pierre ha lasciato il suo numero anche a un’altra signora, Aurora… Si salvi chi può! Non solo il numero, perché si sono anche organizzati per fare rientro a casa in macchina insieme dopo la registrazione di oggi. Gemma è scoppiata a piangere ed era inconsolabile. Ma c’è dell’altro in queste anticipazioni del Trono Over, perché la Galgani ha cominciato a inveire contro l’uomo, dicendogli che a quel punto tutte le attenzioni dedicate a lei avrebbe dovuto darle all’altra, pare le abbia anche dato l’orsacchiotto. Jean Pierre non ha reagito bene a tutto questo, anzi! Era già molto indietro nel coinvolgimento rispetto a Gemma, ma oggi in studio ha aggiunto di vederla troppo possessiva, come se fossero già fidanzati e questo non gli piace più di tanto.

Uomini e Donne anticipazioni, Jean Pierre pronto a chiudere con Gemma: lei finge di non capire?

Jean Pierre ha ribadito di vedere Gemma come un’amica, anche se c’è stato qualcosina in più ciò non toglie che sia per ora solo una bella amicizia. Come riportano le anticipazioni del Vicolo delle news, Jean Pierre è anche pronto a chiudere la loro frequentazione qualora Gemma dovesse continuare a comportarsi così. Lei ha fatto orecchie da mercante, ha finto di non capire o forse non ha voluto. Fatto sta che è dovuta intervenire Maria per far capire a Gemma cosa avesse detto l’altro, ma lei niente: ha anche chiesto di ballare con Jean Pierre!