Anticipazioni Trono Over, Pamela e Enzo escono insieme dopo lacrime e scintille

Uomini e Donne anticipazioni, Pamela Barretta e Enzo Capo litigano poi lasciano

Pamela e Enzo sono usciti insieme da Uomini e Donne, ma le anticipazioni del Trono Over nascondono lacrime e litigi. I due sembravano sul punto di interrompere tutto, a dire il vero, ma poi è arrivato il colpo di scena. Procediamo per gradi, perché inizialmente si è parlato di un litigio fra loro per la troppa gelosia di Enzo. Lui pare si sia molto arrabbiato pensando che Pamela fosse a cena con un dentista e non solo con gli amici. Lei è anche sparita per due ore e questo non è andato giù a Enzo. La loro conoscenza includeva anche video e videochiamate che dimostrassero la verità, per esempio Pamela ha dovuto videochiamarlo per far vedere che non c’era il dentista. Enzo comunque non le ha creduto, pensando che non avesse inquadrato l’uomo di proposito. Insomma, che lo avesse nascosto.

Trono Over, Pamela e Enzo: le anticipazioni di Uomini e Donne

Gianni era sconvolto da questo racconto, non riusciva a capire il comportamento del Cavaliere, che la settimana scorsa aveva fatto una scenata ritenendo che Pamela si fosse vestita in modo troppo provocante per la sfilata. Pamela ha riportato in studio poi una segnalazione che le è arrivata su di lui, che sarebbe stato visto con una donna bionda a Budapest, dove vive. Stando alle anticipazioni di Uomini e Donne riportate dal Vicolo delle news, però, ad arrabbiarsi è stato sempre lui! Pamela ha quindi spiegato che lui è effettivamente troppo geloso, anche quando rientra a casa deve dimostrarglielo con un video. Maria ha provato a capire le intenzioni di Enzo, se volesse o meno proseguire la conoscenza, insomma.

Anticipazioni Trono Over, Pamela e Enzo escono insieme ma lei prima scoppia a piangere

Pamela si è messa a piangere, era sul punto di andare via da sola e ha anche salutato Maria. La conduttrice però ha invitato i due a chiarirsi e a calmarsi. A sorpresa, a questo punto, Pamela e Enzo hanno deciso di lasciare insieme Uomini e Donne. Prima di tutto ciò, anche Gemma ha pianto per Jena Pierre!