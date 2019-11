Anticipazioni Trono Over, Gemma innamorata: serenata in studio da Juan Luis!

Uomini e Donne anticipazioni, finalmente una gioia per Gemma Galgani: è Juan Luis quello giusto?

Dimenticate Giorgio Il Gabbiano e Jean Pierre, perché adesso Gemma Galgani ha occhi solo per Juan Luis! Si spera, almeno, dopo quello che è emerso dalle ultime anticipazioni di Uomini e Donne sul Trono Over. Non abbiamo ancora conosciuto il nuovo corteggiatore di Gemma, perché è arrivato nella scorsa registrazione e deve ancora andare in onda, ma sappiamo già come sta proseguendo la loro conoscenza. Tutto per il meglio, speriamo solo che Gemma non trovi difetti anche in questo nuovo Cavaliere perché le premesse sono più che positive! Durante la settimana, Gemma e Juan Luis pare si siano visti o comunque si sono sentiti e la conoscenza è iniziata nel migliore dei modi.

Anticipazioni Trono Over, Gemma e Juan Luis felicissimi: serenata in studio

In studio Gemma era molto emozionata per questa nuova frequentazione e non è mancata un po’ di ironia da parte di Tina Cipollari (che intanto si è arrabbiata tantissimo con Armando per Ida e Riccardo!). L’opinionista ha commentato la possibile nuova coppia e vedendo Gemma così tanto emozionata ha anche chiamato un dottore! Il motivo? Per la tachicardia d’amore, almeno così riportano le anticipazioni del Trono Over del Vicolo delle news. Ma torniamo alla registrazione, perché non è finita qui. Juan Luis sembra essere molto preso da Gemma, tanto che le ha dedicato una canzone, mettendo in scena una specie di serenata e questo ha fatto illuminare ancor di più gli occhi di Gemma! Insomma, possiamo affermare che per ora tutto procede per il meglio: Jean Pierre è un lontano ricordo, anche se con Gemma mai dire mai.

Trono Over, Simone combina guai: tre Dame contro di lui, le anticipazioni

Chi invece pare non se la passi altrettanto bene è Simone, uno dei nuovi volti del Trono Over. Le anticipazioni di Uomini e Donne vedono il Cavaliere al centro di un bel gomitolo di conoscenze! Simone sta frequentando tre donne, ovvero le due Valentina e Veronica. Pare abbia combinato un po’ di guai, perché le tre Dame si sono ribellate, e tutte insieme, a lui! Ne vedremo delle belle, insomma…