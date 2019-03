Uomini e Donne gossip, Lorenzo e Claudia: caos e strade bloccate!

Claudia e Lorenzo, news Uomini e Donne: fan bloccano le strade!

Lorenzo e Claudia sono una coppia amatissima di Uomini e Donne. Probabilmente la più seguita dell’ultima edizione e l’affetto dei loro innumerevoli fan si fa sempre sentire. Pur di vederli, è stata bloccata una strada! Lorenzo Riccardi, su Instagram, ha pubblicato un video in cui si vede perfettamente il caos che è riuscito a creare la sua sola presenza. E sì, per un tronista basta andare in TV a trovare l’amore per diventare un personaggio molto amato. E la reazione che hanno avuto le sue fan urlanti ha dimostrato tutto questo. Lorenzo non riesce ancora a credere a quello che gli è capitato: oltre ad aver trovato la sua anima gemella, è circondato dall’affetto dei suoi fan, che lo seguirebbero pure in capo al mondo.

Uomini e Donne gossip, il messaggio di Lorenzo Riccardi

Su Instagram Lorenzo Riccardi ha commentato il suo video così: “Abbiamo bloccato una strada, ma alla fine ce l’abbiamo fatta. Grazie”. Claudia e Lorenzo riescono a gestire molto bene l’ondata di popolarità, che magari diventerà uno tsunami se dovessero decidere di partecipare a Temptation Island. Hanno già tagliato un traguardo importante e, durante il reality show, potrebbero lasciarci senza parole con qualche sorpresa! Un’altra coppia che regala solo dei bellissimi momenti è quella formata da Ivan e Sonia, che hanno deciso di fare un viaggio speciale.

Lorenzo e Claudia a Temptation Island 2019?

Dopo quella crisi di cui si è parlato molto, è tornato il sereno per Andrea e Arianna: non si separano un attimo e non si pentono assolutamente della scelta che hanno fatto. Anche senza castello, il giorno in cui hanno deciso di fidanzarsi sarà uno dei più intensi della loro vita. Cos’altro scopriremo su queste nuove coppie di Uomini e Donne? Chi deciderà di prendere parte a Temptation Island? Almeno una di questa la vedremo di nuovo in TV!