Uomini e Donne, Ivan e Sonia volo speciale insieme: la felicità della coppia

Ivan e Sonia Uomini e Donne in viaggio: ecco cosa hanno deciso di fare

Tutti vogliono sapere come procede davvero la storia di Ivan Gonzalez e Sonia Pattarino. Li abbiamo visti felici a Uomini e Donne (nella puntata durante la quale Ivan ha punzecchiato il nuovo tronista), ma come sono realmente le giornate dei due piccioncini? L’amore cresce o è cominciato a emergere qualche dubbio? No, nessuna incertezza sul loro rapporto: Sonia e Ivan hanno capito di essere fatti l’una per l’altro. Certo, il sentimento è sbocciato da poco, ma comunque credono che crescerà e diventerà sempre più splendido. Dopo il viaggio in Spagna – dove l’ex corteggiatrice ha potuto conoscere meglio la famiglia di Ivan -, adesso hanno preso un altro areo. Direzione: Catania!

Sonia e Ivan news, la nuova partenza per la coppia

Dopo il tatuaggio speciale fatto da Sonia, Ivan ha deciso che è arrivato il momento di fare una bella vacanza a Catania assieme alla sua nuova fidanzata. E lo ha fatto sapere a tutti attraverso una Instagram stories: “Buongiorno, ragazzi. Noi oggi prendiamo il volo per Catania!”; anche Sonia ha fatto sapere tutto ai suoi follower: “Noi andiamo a prendere il volo. Primo volo insieme”. Un amore che è ormai decollato! Ci sono stati invece dei dubbi su un’altra coppia di Uomini e Donne: quella formata da Andrea e Arianna. Cosa è successo? I due si sarebbero lasciati qualche giorno fa per poi decidere di riprovarci.

Gossip Uomini e Donne, quale sarà il prossimo passo di Ivan e Sonia?

Le ultime coppie formatesi nel dating show di Canale 5 stanno durando. Sì, sono ancora passate poche settimane, ma potrebbero riuscire a resistere fino a quest’estate. Le vogliamo almeno vedere a Temptation Island! Chissà se in questo reality rivedremo Gemma Galgani, la dama che ha ricucito il suore cuore dopo tutto quello che è successo con Rocco… Cos’altro ci regaleranno questi due personaggi? Sonia e Ivan di Uomini e Donne parteciperanno davvero a Temptation Island?