Uomini e Donne news, Ivan e Sonia tatuaggio: un messaggio importante

Ivan e Sonia Uomini e Donne, la ragazza fa un tatuaggio speciale

Non si separano un attimo, Sonia e Ivan di Uomini e Donne. La storia va a gonfie vele. Quelli che hanno detto che sarebbero durati solo due giorni adesso dovrebbero ricredersi… dureranno forse pochi mesi? Nessuno ha la sfera di cristallo, ma Ivan sembra veramente intenzionato a costruire una storia seria con la sua attuale fidanzata. Altrimenti non l’avrebbe mai presentata a una delle persone più importanti della sua vita: la nonna. A dispetto delle malelingue, i due sono felicissimi e lo dimostrato sempre su Instagram. Ora Sonia Pattarino ha sorpreso i suoi fan decidendo di farsi un tatuaggio significativo. Fare il tatuaggio è ormai una prassi per tutte le coppie di Uomini e Donne.

Il significato del tatuaggio di Sonia Pattarino

Ivan Gonzalez ha pubblicato una stories in cui si vede la sua fidanzata intenta a scegliere il suo tatuaggio: “Eccola qua Sonietta che farà il suo tatuaggio”. Qual è stata la sua scelta? Una frase importante (in lingua spagnola), che dimostra quanto sia stato difficile arrivare dove è arrivata in questo momento e che spiega chiaramente che, lottando duramente, si può ottenere tutto. Anche l’amore. E sì, Sonia ha veramente sudato per conquistare Ivan! Questo è il significato del tatuaggio di Sonia: “Nessuno ha detto che sarebbe stato facile”. Tutto questo è successo dopo che la ragazza ha conosciuto la famiglia di Ivan in Spagna.

Sonia e Ivan a Temptation Island Vip?

Quali saranno i prossimi passi importanti di Ivan e Sonia di Uomini e Donne? Al momento vogliono vivere giorno dopo giorno la loro storia, senza fare troppi progetti, anche se è quasi sicuro che li vedremo a Temptation Island Vip, un reality show che l’ex tronista conosce non bene… benissimo! Tutto rose e fior anche per Lorenzo e Claudia, che hanno tagliato un loro primo traguardo importante.