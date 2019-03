Uomini e Donne, Gemma e Rocco: “Hai fatto bene a lasciarlo. Scappa!”

Gemma e Rocco si sono lasciati davvero? La Galgani alla ricerca del vero principe azzurro

Rocco e Gemma non stanno più insieme. E questa volta per davvero. Lui ha cominciato a frequentare nuove dame, lei invece spera ancora di trovare il principe azzurro, nonostante tutte le delusioni d’amore ricevute. Crede ancora nell’amore e sa che un giorno lo troverà. Nel trono Over di Uomini e Donne, naturalmente. Dopo la sorpresa al Castello, Rocco ha capito che con Gemma non potrà andare oltre: è forse impossibile costruire un futuro con lei. La dama ha troppe riserve nei suoi confronti e non riesce a lasciarsi andare, a essere al cento per cento sé stessa.

Uomini e Donne, Rocco e Gemma: i complimenti alla dama

La notizia della rottura di Gemma e Rocco di Uomini e Donne ha scatenato diversi giudizi. Sia positivi sia negativi. Ma quelli che vanno per la maggiore (stranamente) sono quelli positivi: molti fan della dama le hanno scritto su Instagram dicendo di aver fatto bene a lasciare un uomo come Rocco, col quale non avrebbe potuto costruire nulla di serio: “Hai fatto bene a lasciare Rocco. Dove trovavi il coraggio per baciarlo?”; “Cara Gemma, lascia perdere Rocco. Non so come Maria lo tenga ancora nel programma”; “Rocco non ti merita, è inadatto alla tua classe e alla tua sensibilità. Bella copertina, forse, ma poca sostanza. Scappa!”; “Gemma, Rocco vuole usarti: esci dal programma da sola. Ormai sei solo bersagliata. Poi se sei lì per visibilità, è un altro discorso. Puoi trovare l’amore anche fuori dalla trasmissione”.

Gemma Galgani non perde la speranza: il messaggio

Rocco e Gemma di U&D non stanno quindi facendo passi importanti come al contrario stanno facendo Lorenzo e Claudia (ai quali la Galgani ha fatto dei particolari auguri). Ora Gemma si sente libera di conoscere nuovi cavalieri ed è convinta che il suo sogno diventerà realtà, come ha fatto sapere tramite una Instagram stories: “Sogna ragazza, sogna”. Riuscirà davvero a trovare l’amore o la vedremo ancora per parecchi anni in trasmissione?