Andrea e Arianna si erano lasciati? Il messaggio della coppia

Uomini e Donne, Andrea e Arianna: la storia era davvero finita?

Come procede la storia di Arianna e Andrea di Uomini e Donne? A gonfie vele. Anche se pare ci sia stato un breve periodo di crisi. Non ne hanno mai fatto cenno, ma la loro assenza sui social network ha fatto preoccupare tutti i loro fan, che si sono chiesti se i due fossero ai ferri corti. A sorpresa, Andrea Cerioli ha deciso di scrivere un messaggio speciale per la sua fidanzata; un messaggio che spazza via tutti i dubbi sulla coppia! Sono molto riservati – rispetto alle altre coppie di U&D – e non condividono stati e foto tutti i giorni, a tutte le ore. Vogliono vivere privatamente il loro amore e lo abbiamo già capito dalla decisione di Andrea di non andare al Castello per fare la sua scelta.

Andrea e Arianna news: due mesi d’amore per la coppia

Oggi Andrea e Arianna hanno tagliato un traguardo importante, come ha fatto sapere l’ex tronista di Uomini e Donne su Instagram: “Siamo a +2, Stitch! 12.01.2019”. Due mesi d’amore, per la coppia. Un momento speciale anche per Lorenzo e Claudia, che continuano ad amarsi e a viversi giorno dopo giorno. Arianna Cirrincione ha risposto così alla sua dolce metà: “I primi di una lunga serie. Mi dispiace per te, ma dovrai sopportarmi ancora per molto tempo. Ciao, amore mio. Ci vediamo stasera”. Decideranno anche loro (come hanno fatto Ivan e Sonia) di suggellare il loro amore in un modo particolare?

Fan preoccupati per Arianna e Andrea di Uomini e Donne

Non sono nemmeno mancati i messaggi dei fan, convinti che Arianna e Andrea si fossero lasciati: “Che belli, allora state insieme! Vi adoro”; “E io che pensavo vi foste lasciati… mascalzoni!”; “Allora si stavano lasciando?”; “Non avevo più notizie di voi e già era in panico!”; “Dai, che lo scherzo finisce il 1° aprile!”. Una coppia che invece è scoppiata è quella formata da Gemma e Rocco: adesso sui due è emersa tutta la verità!