Uomini e Donne, Giulia ha lasciato Lorenzo? Ultime anticipazioni

Lorenzo e Giulia si separano? Anticipazioni Uomini e Donne

Giulia Cavaglia ha lasciato Uomini e Donne? In quest’ultimo periodo non si parla d’altro: di alcune segnalazioni importanti riguardanti la corteggiatrice. La bomba non è ancora scoppiata, ma sicuramente Giulia dovrà difendersi in trasmissione da pesanti accuse. Lorenzo Riccardi ha dei grandi dubbi sulla ragazza. Non la elimina solo perché nutre una forte attrazione. Le ultime anticipazioni di Uomini e Donne ci permettono di capire che Lorenzo sta bene, che è convinto a proseguire il suo percorso televisivo e che è vuole seriamente trovare l’amore della sua vita. Parola di Nicolò Ferrari e di sua sorella! Hanno un rapporto molto stretto col tronista e sanno bene quello che intende fare con Giulia.

La verità su Giulia e Lorenzo di Uomini e Donne

Alla domanda su “cosa è successo tra Lorenzo e Giulia a Uomini e Donne“, Nicolò ha fatto parlare sua sorella. Ecco cosa ha detto su Instagram: “Sta bene. L’abbiamo visto bene. Speriamo che gli vada bene. Troverà l’amore”. Si sta parlando da alcuni giorni della scelta di Lorenzo di eliminare Giulia e queste ultime parole possono essere interpretate in due modi: o che Lorenzo ha saputo reagire bene dopo aver chiuso i battenti con la corteggiatrice o che non crede alla benché minima segnalazione sul suo conto. E quindi la vorrebbe conoscere ancora più a fondo.

Uomini e Donne, Lorenzo Riccardi come Mara Fasone?

Lorenzo Riccardi è intenzionato ad avere un percorso limpido a Uomini e Donne. Di certo non abbandonerà la trasmissione come ha fatto Mara Fasone (ora un suo corteggiatore le ha chiesto delle spiegazioni!). Giulia, però, non dà tante sicurezze a Lorenzo. E questo frena un po’ il tronista. Il suo amico Nicolò Ferrari è comunque sempre pronto a dispensare i suoi consigli. Anche lui sogna una bella storia d’amore. Chissà se un giorno lo vedremo davvero a Uomini e Donne…