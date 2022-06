Uomini e Donne, Gemma e Ida reunion: Tina Cipollari stronca le due dame!

Anche quando non va in onda il programma di Maria De Filippi, l’opinionista attacca le due amiche del Trono Over

Gemma Galgani e Ida Platano si rivedono dopo Uomini e Donne. Le due dame protagoniste del Trono Over non hanno mai nascosto il loro rapporto di amicizia, in questi anni. Entrambe vengono spesso criticate dal pubblico per le loro scelte e sono indubbiamente nel mirino di Tina Cipollari. La nota opinionista del programma di Maria De Filippi ha sempre attaccato duramente Gemma. Negli ultimi tempi, la Galgani è passata un po’ in secondo piano all’interno dello studio, al contrario di Ida.

Infatti, la Platano è come se avesse preso il posto di Gemma nel dating show di Canale 5, attualmente in pausa estiva come ogni anno. La dama torinese ha trascorso mesi nell’ombra, al punto che in molti hanno ipotizzato una sua imminente uscita di scena. Questo sembra attualmente improbabile. Intanto, i telespettatori hanno sentito molto la mancanza delle liti tra Gemma e Tina. Ed ecco che proprio la Cipollari commenta la reunion tra le due amiche, commentando un post su Instagram.

Scendendo nel dettaglio, Ida condivide sul suo profilo ufficiale un video per i suoi fan, in cui assicura che sta bene. Racconta di essere stata via per qualche giorno, in Germania. Ha avuto modo di trascorrere del tempo con i suoi nipoti ed è stata benissimo. “Cose belle”, commenta lei stessa. Dopo la conclusione di questa edizione di UeD, Gemma e Ida non si erano più incontrate.

Ecco che la Platano confessa di essere più felice di prima, in quanto ora è in compagnia della Galgani. “Volete sapere chi c’è con me? Siete pronti? La mia amica”, afferma contenta la parrucchiera di Brescia. “Eccoci di nuovo insieme”, dichiara Gemma, mostrandosi a fianco a Ida. Quest’ultima fa sapere che trascorreranno qualche giorno insieme.

Il profilo Instagram Uominiedonneclassicoeover condivide il video delle due dame del Trono Over ed è a questo punto che arriva il commento di Tina Cipollari. “Fate bene a farvi compagnia a vicenda, visti i risultati”, scrive la famosa opinionista con tanto di emoticon che ridono. In queste settimane, il pubblico affezionato al programma sente la mancanza delle puntate che ogni pomeriggio andavano in onda su Canale 5.

Solitamente a coprire questa assenza in tv c’era Temptation Island, ma questo è il primo anno che non va in onda. A riportare tutti in studio ci pensa Tina con il suo commento. L’opinionista, che di recente ha anche commentato una notizia su Katia Ricciarelli sui social network, non si trattiene neanche questa volta.

Vedendo Gemma e Ida insieme dopo il programma, la Cipollari si lascia andare a uno dei suoi soliti commenti. C’è chi appoggia in pieno le sue parole e chi invece le chiede di lasciare le due dame vivere serenamente la loro amicizia.