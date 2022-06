Uomini e Donne, Gemma è davvero fuori dallo show? Arriva una news

Gemma Galgani non farà più parte di Uomini e Donne? Alcuni indizi sembravano anticipare la fine dell’era della dama torinese all’interno del dating show di Maria De Filippi. Ma il programma del primo pomeriggio di Canale 5 è davvero pronto a rinunciare alla sua presenza? Pare proprio di no! Spesso i telespettatori si dicevano stufi di vedere continuamente lei al centro della scena, anche se i dati poi affermavano esattamente il contrario. Infatti, per anni le puntate con protagonista Gemma risultavano come quelle più seguite dal pubblico.

Non solo, anche sui social network la Galgani è sempre stata super commentata dagli utenti. A dimostrazione di questo c’è stato la delusione da parte dei telespettatori quando è finita nell’ombra più assoluta del programma. In tanti hanno iniziato a rimpiangere i momenti in cui la dama torinese regalava i suoi colpi di scena al centro studio. Il pubblico ha sentito tanto la mancanza anche delle forti litigate tra Gemma e Tina Cipollari. Improvvisamente, la Galgani è stata messa dietro l’angolo.

Le puntate di UeD non iniziavano più dalle sue tormentate conoscenze o dagli scherzi preparati dall’opinionista per ostacolarla. Non si è sentito più parlare di Gemma, se non in rarissime situazioni. Addirittura c’è chi ha iniziato a preoccuparsi per le sue condizioni di salute e chi, invece, ha pensato che questo fosse un modo per preparare il pubblico di Canale 5 a una prossima stagione senza la Galgani.

E, invece, sembra che la famosissima dama del Trono Over continuerà a far parte del parterre dello show di Queen Mary. A lanciare questa news è Lorenzo Pugnaloni, con il suo profilo Instagram Uominiedonneclassicoeover. L’influencer, seguitissimo per le accurate anticipazioni che riesce sempre a dare sul programma, rassicura così i fan di Gemma.

“Nessun abbandono e ritirata per Gemma. Con molta probabilità la dama farà ancora parte di UeD nella prossima edizione! #news”

Questa è la prima news riguardante la presenza della dama torinese nella prossima stagione del celebre programma. Non si sa comunque che tipo di spazio verrà dato alla Galgani da settembre 2022, quando prenderà inizio la nuova edizione subito dopo l’estate.

A prendersi gran parte della scena, mentre lei finiva nell’ombra, ci ha pensato Ida Platano. Il ritorno di Riccardo Guarnieri in studio ha permesso alla parrucchiera bresciana di conquistare ancora più spazio nel programma, finendo addirittura a Verissimo.

Non solo, è spesso finita sotto i feroci attacchi di Tina e questo ha fatto credere a molti che avrebbe preso presto il posto di Gemma. Per quanto riguarda la presenza di Ida nella prossima edizione ancora non si sa nulla.

Sembra che la parrucchiera debba ancora elaborare quanto accaduto con Riccardo nel corso dell’ultima settimana di registrazioni. In una recente intervista sul Magazine dedicato allo show, Guarnieri ha assicurato che tra loro non ci sono stati più contatti dopo la furiosa lite in studio.