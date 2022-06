Uomini e Donne, Ida e Riccardo cosa sta succedendo: lei fa una scelta

Cosa sta succedendo tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri dopo Uomini e Donne? A parlarne sono proprio i due diretti interessati sul Magazine dedicato al programma, anche se la parrucchiera bresciana preferisce non rispondere alle varie domande. La tanto discussa dama del Trono Over ammette di non essersi sentita molto bene, come è stato chiaro a tutti. Sembrava essere tornato finalmente il sereno tra Ida e Riccardo, soprattutto dopo i primi incontri all’interno dello studio di Canale 5.

Il pianto di lui e l’invito a cena avevano fatto sperare in un ritorno di fiamma. Ma questo non c’è stato, anzi sono tornati in studio più agguerriti di prima dando vita a un nuovo e accesissimo scontro. Proprio dopo quanto accaduto, la Platano non vuole esprimersi più di tanto. Si è recata anche a Verissimo a parlare dei suoi sentimenti per il Guarnieri, ancora prima del loro incontro a cena. Oggi, dopo averla vista tremare nello studio del dating show di Maria De Filippi, il pubblico non otterrà da lei grandi risposte.

“Dico solo questo: quando mi sono trovata a Uomini e Donne con davanti Riccardo ho detto tutto quello che potevo dire, anche con difficoltà. Come avete visto, non mi sono sentita molto bene”

Secondo quanto riporta il nuovo numero di Uomini e Donne Magazine, Ida era molto scossa, tanto che da giornalisti “ma soprattutto da esseri umani” comprendono il suo momento. “Non mi sento di aggiungere altro, per il momento. Deve passare questa fase. Poi magari ci sentiremo più avanti”, dichiara la Platano. Questa estate farà un viaggio con suo figlio al mare, anche se ancora devono decidere la meta.

Ovviamente, trascorrerà del tempo con la sua amica Gemma Galgani e con i suoi fratelli. Ha intenzione di risistemare casa, ma sembra che non ci sarà spazio per Riccardo. Infatti, lui stesso dichiara nella sua intervista che non si sono più sentiti telefonicamente. Crede che Ida l’abbia bloccato, sia su WhatsApp che sui social network. Comunque, il cavaliere tarantino non ha neanche tentato di cercarla e non ha intenzione di farlo, ancora.

“Mi sono accorto di essere stato bloccato perché su Whatsapp era sparita la foto del suo profilo dalla nostra chat, e sui social siamo spesso stati taggati insieme in questi giorni e, quando ho cliccato sul suo nome, l’utente è risultato inesistente”

Riccardo Guarnieri ha preferito non rivedere la puntata del loro scontro e oggi crede che le sue parole siano state “fraintese per l’ennesima volta”. A detta sua, “è stato capito esattamente il contrario di ciò che intendevo dire”. Nonostante questo, si dichiara sereno, in quanto crede di essere sempre stato “trasparente e sincero”. A questo punto, spiega come ha interpretato il comportamento di Ida durante la famosa cena.

“Durante la cena Ida si è avvicinata. Mi ha accarezzato, ma io ho letto quelle carezze come gesto d’affetto. Le ho viste molto simili a quelle che anche io le davo durante i balli o quando parlavamo in studio. Lei, il giorno dopo, invece ha sottolineato che quei gesti avevano un altro significato”

Nei suoi gesti, Riccardo non ha visto alcun tentativo di approccio, eppure Ida ha palesato la sua volontà di baciarlo. Al contrario, il Guarnieri crede che fosse troppo presto per un bacio. Per lui quella cena rappresentava un “tentativo di riavvicinamento”, lo ammette. Ma avrebbero dovuto ricominciare con calma e riconoscersi.

“Lei, invece, nei giorni successivi alla cena mi era sembrata già catapultata in una relazione e a me questo è sembrato assurdo. Quello che volevo io era andarci con i piedi di piombo. Avevo bisogno di capire se questi due anni lontani ci erano serviti, se avevamo imparato dagli errori”

Conferma che i sentimenti che prova per Ida non sono più quelli di un tempo. Detto ciò, rivela che la lite a cena è degenerata soprattutto nel momento in cui lui ha ripreso quanto accaduto in questi ultimi anni, ovvero i momento che per loro non sono stati facili. Il suo obbiettivo pare non fosse quello di ritirare fuori i problemi del passato, ma renderle chiaro “quali pensieri mi frenavano”.

Per Riccardo, Ida non sarà mai “una persona qualsiasi”, ma ha deciso di fare un passo indietro per tutelare se stesso. Cosa avrebbe voluto oggi? “Sentirmi amato”, risponde il Guarnieri. “Purtroppo credo che il problema siano le insicurezze di Ida che la portano a non scendere a compromessi”, continua nel corso di questa intervista. Al momento, non gli interessano le parole espresse da Gianni Sperti e Tina Cipollari, che l’hanno subito attaccato dopo quanto accaduto. Non solo, si dichiara indifferente anche agli attacchi che sta ricevendo sui social.

Dopo quanto accaduto, sembra proprio che al Guarnieri non tornerà più il desiderio di risentire Ida: “No, perché con Ida mi sono sentito la persona che non sono: un uomo cattivo”. Inoltre, non riesce a credere a tutte le parole espresse dalla Platano a Verissimo.

Uomini e Donne, Ida e Riccardo: parlano Armando e Gemma

A dire la loro ci pensano oggi Armando Incarnato e Gemma Galgani. Il cavaliere napoletano sente di aver cercato di aiutarli ad avere questo riavvicinamento, perché prova un grande affetto per Ida. Ma non è mai stato convinto che tra loro potesse funzionare. “Mi è dispiaciuto moltissimo vedere Ida tremare in quel modo, ma non potevo assolutamente intromettermi”, confessa Armando. A detta sua Riccardo, in quel momento, avrebbe dovuto restare in silenzio.

Intanto, Gemma fa notare che alla sua amica le brillavano gli occhi quando è tornato il Guarnieri in studio. La dama torinese, però, ci tiene a precisare che alla fine per lei conta solo una cosa: “i fatti”. Da spettatrice ha fatto ha fatto fatica a comprenderli. “Sono due binari paralleli, non riescono a incontrarsi”, dichiara la Galgani.