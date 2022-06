Katia Ricciarelli e i no alla tv: Tina Cipollari la smonta, è di nuovo bagarre

Uomini e Donne è in vacanza, ma Tina Cipollari non smette di ‘graffiare’. La vulcanica opinionista in forza a Maria De Filippi è tornata a riservare delle dichiarazioni al vetriolo a Katia Ricciarelli, con la quale ha dei precedenti, come narrato dalla stessa soprano veneta nel corso della sua partecipazione al Grande Fratello Vip 6. Ma si proceda con ordine: nei giorni scorsi Chi Magazine, circa la voci che volevano l’ex moglie di Pippo Baudo nella veste di opinionista del GF Vip 7 oppure di concorrente della prossima edizione di Tale e Quale Show, ha dato una secca smentita.

Nella fattispecie, il settimanale ha spiegato che la Ricciarelli ha chiuso le porte in modo categorico ad entrambe le possibilità. Insomma, nei prossimi mesi non la si vedrà né al fianco di Alfonso Signorini su Canale Cinque, né in pista su Rai Uno, alla corte di Carlo Conti. La tesi divulgata da Chi ha trovato conferma nella diretta interessata che al settimanale Mio si è così pronunciata:

“Signorini mi ha detto che sarebbe bello avermi come opinionista. Non era, però, una richiesta ufficiale. Non mi interessa farlo. Tale e Quale? Non ho più venti anni per potermi permettere di fare progetti così lunghi. Il tempo passa inesorabile. Non me la sono sentita”.

La notizia è stata riportata da diverse testate e profili social specializzati in retroscena del piccolo schermo. Tra coloro che hanno rilanciato la news su Instagram c’è stato ‘Trashtvstellare’, sul cui post è caduto l’occhio di Tina, la quale, nel leggere che l’ex gieffina vip non sarà né a al GF Vip né a Tale e Quale, ha avuto una reazione epica, come dire caustica, come dire nel suo stile mordace e sferzante. “Spero non ci ripensi”, ha chiosato la Cipollari, ribadendo il concetto in un secondo commento: “Meno male che non è interessata”.

Tina Cipollari e Katia Ricciarelli, perché non si sopportano

L’intervento poco tenero di Tina non è giunto casualmente. Tra lei e la soprano, infatti, ci sono delle ruggini da ricercare in un episodio avvenuto nel corso del programma Selfie – Le Cose cambiano, andato in onda anni fa su Canale Cinque con la conduzione di Simona Ventura. La medesima cantante lirica, chiacchierando con Francesca Cipriani al GF Vip 6, ha raccontato perché ci furono degli attriti con l’opinionista di UeD: