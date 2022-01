Uomini e Donne, Diego Tavani è stato cacciato? Che fine ha fatto l’ex di Ida

Tavani ha abbandonato il programma o è stato mandato via? Il pubblico si chiede che fine abbia fatto il cavaliere romano e in realtà la verità è un’altra

Che fine ha fatto Diego Tavani di Uomini e Donne? Il pubblico di Canale 5 ipotizza che il cavaliere sia stata mandato via dalla redazione dopo quanto accaduto con Ida Platano. I due si sono lasciati andare a scontri molto accesi, con un finale che ha lasciato un po’ tutti senza parole. Non è arrivato il lieto fine e la loro è stata indubbiamente la scelta più breve di sempre nello show di Maria De Filippi.

La loro storia non è durata neanche qualche minuto. Ida e Diego si sono duramente scontrati per poi arrivare a dirsi addio definitivamente. Lui in realtà avrebbe voluto ricominciare da zero, non trovando però l’appoggio dall’altra parte. Non solo, da casa e in studio sono diversi gli attacchi che ha ricevuto dopo quanto accaduto durante la scelta.

In tanti credevano in lui, ma hanno cambiato opinione quando si è tirato indietro di fronte alla decisione della Platano di lasciare il programma. Gianni Sperti e Tina Cipollari non hanno creduto per nulla alle sue parole. E, intanto, oggi i telespettatori si accorgono della sua assenza nel parterre dei cavalieri e si chiedono se abbia scelto lui stesso di andare via oppure se la redazione abbia deciso di non farlo più tornare.

In realtà, pare proprio che queste due ipotesi non corrispondano affatto alla realtà. Diego Tavani quando sono state registrate queste puntate si trovava in quarantena, poiché risultato positivo al Covid-19. Va precisato che tali registrazioni sono avvenute a inizio dicembre. Dunque, è probabile che il cavaliere romano non sia mai andato via e che presto torni sul piccolo schermo.

Roberta Giusti e Samuele scelta, Luca tronista

Luca Salatino è il nuovo tronista di Uomini e Donne. A proporgli il trono è stata proprio Maria De Filippi, che durante la scelta di Roberta Giusti ha deciso di scrivergli un biglietto. Solo in un secondo momento è stato possibile scoprire cosa ci fosse scritto in questo messaggio della conduttrice. Già ieri la puntata è stata interrotta durante la scelta di Roberta e Samuele Carniani, oggi il pubblico ha storto il naso per altro.

In particolare, a detta del pubblico, Maria non avrebbe dovuto richiamare in studio Luca durante il momento speciale della nuova coppia del Trono Classico. “Vorrei che tu fossi il nuovo tronista”, queste le parole che la padrona di casa ha scritto nel biglietto. Non solo, la conduttrice ha chiesto all’ormai ex corteggiatore di stringersi la mano con Samuele.

“Penso che Roberta abbia fatto la scelta più giusta”, ha fatto presente Maria. Dopo di che, ha ammesso che tutti sperano che anche Luca possa avere un lieto fine all’interno del programma. Carniani ha preso la parola e ha speso un pensiero davvero positivo nei confronti di Luca: “Chiunque vorrebbe avere un amico come lui, io stesso lo vorrei. È una brava persona”.

Salatino ha poi confessato di aver sempre sentito che era Samuele colui che tirava fuori la parte migliore di Roberta. Dunque, non c’è stata nessuna delusione da entrambe le parti. Roberta è apparsa felice di vedere Luca voltare subito pagina e accettare il trono.

“La vita è fatta di incastri, prima o poi troveremo il tuo”, ha affermato la De Filippi rivolgendosi al nuovo tronista. Intanto, a parlare ci ha pensato anche la madre di Roberta, Letizia, presente nel parterre delle dame.

Quest’ultima ci ha tenuto a ringraziare tutti ed è apparsa commossa per il finale che sua figlia è riuscita a conquistare.