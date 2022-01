Uomini e Donne, Roberta Giusti ‘frega’ tutti e spiazza: il dettaglio non piace

Solo qualcuno dei presenti in studio avrebbe detto che la scelta sarebbe ricaduta su Samuele Carniani e, intanto, il pubblico si ribella per le modalità scelte dal programma per mostrare il momento principale

Roberta Giusti spiazza tutti nello studio di Uomini e Donne. Solo qualcuno nei due parterre del Trono Over avrebbe detto che la scelta sarebbe ricaduta su Samuele Carniani. Seguendo in modo diretto e osservandoli da vicino, la maggior parte delle dame e dei cavalieri era convinta che avrebbe scelto Luca Salatino! Maria De Filippi prima di dare inizio alla scelta ha deciso di chiedere ai presenti in studio chi secondo loro avrebbe avuto il lieto fine. Ed ecco che, partendo da Gemma Galgani e Ida Platano, quasi tutti hanno dichiarato che gli occhi di Roberta in questi mesi hanno parlato chiaro e che avrebbe scelto Luca.

Solo qualcuno ha centrato il finale. Tra questi hanno azzeccato Elena e Biagio. Quest’ultimo si è detto certo, a differenza dei suoi colleghi, che la tronista avrebbe lasciato il programma proprio con Samuele. Invece, tutti gli altri partecipanti non hanno probabilmente captano l’interesse che mano a mano cresceva in Roberta nei confronti di Carniani. Al contrario, Tina Cipollari ci aveva visto giusto. In lacrime, la tronista ha dovuto svelare la sua scelta a Luca.

“L’abbiamo iniziato insieme questo percorso. Si è creato un legame che è difficile spiegare a parole. Però ti devo dire che una parte di me ce l’hai te, credimi. Ti auguro di trovare una persona che ti ami all’infinito. Veramente, ti voglio un bene dell’anima, mi dispiace”

Queste le parole della Giusti per spiegare a Salatino che non avrebbe lasciato il programma senza di lui. Ed ecco che Roberta ha spiazzato tutti. C’è una parte del pubblico che non riesce a credere al fatto che la tronista non abbia scelto Luca. Non si tratta di una questione di preferenza, ma come i presenti in studio diversi telespettatori erano certi che Roberta era ormai cotta del corteggiatore romano.

“Ma è palese che lei voleva stare con lui. Ma perché ha scelto Samuele? Perché è la scelta più facile? Non capisco” e ancora “No vabbé, incomprensibile”. Questi sono solo alcuni dei commenti che si leggono sui social. C’è qualcuno che è convinto del fatto che Roberta abbia scelto Samuele per rispettare il volere del pubblico. In effetti, Carniani è davvero molto amato fuori dal programma.

Invece, basterebbe semplicemente riflettere e capire che con il tempo Samuele è riuscito a entrare nel cuore di Roberta. Forse, inizialmente, la tronista aveva come preferenza Luca. Le sue convinzioni nel tempo sono state poi come distrutte da Carniani, che piano piano si è fatto strada.

Probabilmente la Giusti credeva che il suo tipo ideale fosse Salatino, per poi guardare in faccia la realtà e cedere a ciò che realmente vuole il suo cuore, Samuele. Sicuramente è riuscita a mascherare la situazione nel migliore dei modi, regalando il colpo di scena. Tutto è bene quel che finisce bene, la non scelta non è rimasta con l’amaro in bocca, sicuramente.

UeD: il biglietto di Maria per Luca, il dettaglio che non piace

Maria De Filippi ha consegnato a Luca un biglietto e attraverso le anticipazioni sappiamo già di cosa si tratta. La padrona di casa gli ha chiesto così di diventare il nuovo tronista, a fianco a Matteo Ranieri.

Intanto, un dettaglio sui social ha dimostrato che Roberta e Samuele stanno ancora insieme dopo la scelta. Ma c’è qualcosa che al pubblico non va proprio giù: il modo in cui è andato in onda il loro momento.

Secondo i fan di Samuele, il programma avrebbe preferito dare più spazio alla non scelta, con tanto di biglietto scritto dalla padrona di casa, anziché al momento centrale.

Il discorso della Giusti a Carniani è stato più volte interrotto dalla pubblicità e questo non è piaciuto a una parte del pubblico. La seconda parte andrà ormai in onda nel corso della puntata di domani e i telespettatori non hanno preso bene questa decisione!