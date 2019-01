Uomini e Donne di sera, data d’inizio: ecco quando va in onda la scelta di Teresa

Uomini e Donne: la scelta di Teresa in prima serata su Canale 5: la data d’inizio

Uomini e Donne: la scelta, questo è il nome del serale della trasmissione di Maria De Filippi. Oggi è stata svelata la data d’inizio. Sappiamo ormai da un po’ di tempo che in questa stagione del people show le scelte andranno in onda in prima serata su Canale 5. Sarà un vero evento, inizialmente previsto solo per due tronisti e successivamente allargato agli altri già seduti sul trono. Per il momento tutto si ferma ai protagonisti del Trono Classico, ma se la formula dovesse rivelarsi vincente non è da escludere che la redazione si metta al lavoro per portare anche il Trono Over in prima serata. D’altronde è già successo con la famosa lettera di Gemma Galgani a Giorgio Manetti, ed è stato un successo.

Uomini e Donne di sera, quando andrà in onda la scelta di Teresa

Non resta che vedere come risponderà il pubblico con Uomini e Donne di sera, ma tutto lascia sperare per il meglio. Non manca molto e scopriremo la scelta di Teresa Langella: dovrebbe essere lei la tronista ad aprire le danze per le scelte in prima serata. Sarebbe dovuto essere Andrea Cerioli e invece ha mandato a monte i piani della redazione. Poi è toccato alla tronista di Napoli dichiararsi pronta a scegliere e lo sta per fare in questi giorni, dopo la famosa villa. Quando andrà in onda la scelta di Teresa? La data d’inizio di Uomini e Donne di sera è il 15 febbraio, come riportato da Bubino Blog. L’appuntamento si rinnoverà per tre venerdì di seguito. Ciò vuol dire che saranno tre i tronisti prossimi alla scelta: Teresa, Ivan Gonzalez perché è obbligato a scegliere entro febbraio, ma chi sarà il terzo?

Uomini e Donne: la scelta, chi saranno i tronisti protagonisti delle puntate di sera?

Tra Luigi e Lorenzo, il favorito per una imminente scelta dovrebbe essere Lorenzo Riccardi. Nell’ultima registrazione è stata annunciata la sua scelta, per cui non dvorebbero esserci colpi di scena. Questo anche perché Luigi sembra essere molto confuso: una settimana dichiara di non essere coinvolto e di volere altre corteggiatrici, la settimana dopo dice di essere molto interessato a Irene. E se scegliessero tutti e quattro, con una puntata dedicata a due tronisti? Non è da escluderlo, intanto la data d’inizio di Uomini e Donne di sera ha già fatto scattare il conto alla rovescia.