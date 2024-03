Uomini e Donne corre ai ripari con Gemma. Addio a una dama

Per Gemma Galgani a Uomini e Donne arriva Claudio, un nuovo cavaliere pronto a conoscerla. La dama torinese accetta di conoscerlo, tra le battute di Tina Cipollari. Sembra di tornare indietro nel tempo, a quando l’opinionista rovinava ogni momento di Gemma. Quest’ultima crede che Tina stia cercando di mettere in difficoltà Claudio. La stessa dama fa notare che in realtà l’opinionista non è cambiata, sebbene in questo periodo sia apparsa più tranquilla nei suoi confronti.

Il dating show di Maria De Filippi sembra correre ai ripari, in quanto riporta Gemma al centro della scena, tanto che dà anche inizio alla puntata di oggi. In effetti, in questi giorni gli altri partecipanti non stanno regalando chissà quale colpo di scena e c’è bisogno della Galgani per recuperare. Sono tanti i telespettatori, d’altronde, che chiedono di riportarla al centro della scena.

Nei mesi scorsi, il programma ha puntato su altri volti e non più su Gemma, finita nell’ombra più assoluta. Ora che Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza sono usciti, Gemma può riempire i buchi.

Infatti, le anticipazioni delle recenti registrazioni di UeD segnalano che proprio la Galgani e Tina sono al centro di un momento di alta tensione, proprio come i vecchi tempi.

Intanto, Lorenzo Pugnaloni su Instagram segnala in queste ore che Asmaa ha lasciato il programma. Secondo quanto riporta l’esperto di gossip, la dama avrebbe abbandonato il parterre del Trono Over definitivamente. Nella puntata andata in onda ieri, la dama ha lasciato perplessa Maria De Filippi ed è stata un po’ attaccata da Gianni Sperti.

Uomini e Donne, Ida: frecciata di Riccardo e Tina tuona su Mario

Continua a essere protagonista del Trono Classico Ida Platano, che nelle puntate andate in onda la scorsa settimana ha rincorso Mario, che aveva lasciato il programma dopo aver visto il bacio tra lei e Pierpaolo. Maria De Filippi manda in onda il momento in cui la tronista è corsa da lui. Una scena da film, con il corteggiatore che distrutto andava via dopo averla abbracciata. Oggi Mario torna in studio per continuare a conoscere Ida.

Intanto, Riccardo Guarnieri smentisce in queste ore un suo eventuale ritorno nel programma, di cui da mesi si parla. La stessa Ida ne ha parlato a Verissimo di recente. Ecco che l’ex cavaliere spegne le speranze di chi sperava in questo colpo di scena:

“Il mio presente è accanto ad un’altra persona alla quale tengo tantissimo e rispetto, per tanto non capisco perché determinate persone continuino ancora a parlare del passato”

Una chiara frecciata questa di Riccardo per Ida, che ha parlato di lui nel salotto di Silvia Toffanin proprio domenica scorsa. Nel frattempo, la tronista appare tanto presa da Mario, con cui torna a discutere oggi al centro studio.

“Chi non è coinvolto certe cose le vede e te le sbatte in faccia”, tuona Tina Cipollari, che si scaglia contro il corteggiatore. Infatti, l’opinionista non ha mai creduto in lui. Inoltre, Tina crede che Ida abbia fatto la sorpresa a Pierpaolo per il suo compleanno per avere una reazione da Mario.