Verissimo, Ida parla di Riccardo: l’ex cavaliere torna a UeD?

La puntata di Verissimo andata in onda domenica, 10 marzo, è iniziata con un’intervista di coppia a Gemma Galgani e Ida Platano. Direttamente dallo studio di Uomini e Donne, le due amiche hanno parlato a Silvia Toffanin della loro amicizia, nonché della loro ormai lunga avventura nel dating show di Canale 5. Le due, infatti, sono legato da un forte legame nato proprio all’interno del programma di Maria De Filippi. Gemma ha confessato di sentire spesso un istinto materno nei confronti di Ida, che, a sua volta, è molto protettiva nei suoi confronti.

Dopodiché, le due hanno raccontato del loro percorso a Uomini e Donne. Quest’anno, Gemma festeggia 14 anni nella trasmissione e non potrebbe essere più grata di tutto ciò che quest’esperienza le ha lasciato. D’altro canto, Ida ha da poco lasciato il Trono Over per diventare una delle troniste del dating show. Un ruolo nuovo, che ha definito difficile ma che la sta facendo riflettere molto. Al che, Silvia Toffanin non ha potuto fare a meno di chiederle come reagirebbe se il suo ex, Riccardo Guarnieri, si presentasse per corteggiarla:

Non so cosa dirti. Io questo non lo so, scioccante no. Comunque è una cosa passata, si riaprono a volte dei momenti che sono stati tanto forte e indimenticabile, che quando se ne parla mi fanno certi effetti ancora. Ma quello adesso è passato.

Dunque, Ida non ha chiuso totalmente le porte all’ex fidanzato. Ma, su questo non sarebbe d’accordo la sua amica Gemma. La Galgani si è esposta ammettendo di non voler rivedere Riccardo nel programma:

Una certa preoccupazione perché non sono stati momenti facili per Ida tutto il percorso con Riccardo. So bene quanto sia stato forte il suo malessere ed è proprio in quel periodo che le sono stata tanto vicina, c’era un vuoto proprio sentimentale, non c’era quello che lei desiderava, cioè l’amore contraccambiato nella misura in cui lei ha bisogno e merita oltretutto e quindi preferirei non rivederlo. Mi sto esponendo.

Ebbene, subito dopo le parole di Ida, è arrivato uno scoop direttamente dal blogger Lorenzo Pugnaloni. L’esperto di Uomini e Donne, conosciuto per fornire sempre le anticipazioni delle registrazioni, ha svelato che l’ex cavaliere starebbe a punto di tornare in trasmissione. “Il suo ritorno (quello di Riccardo Guarnieri) nel parterre Over potrebbe essere sempre più vicino”, ha scritto. Dunque, Riccardo non tornerebbe a corteggiare Ida, bensì potrebbe di nuovo sedersi nel parterre maschile del Trono Over.