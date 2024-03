UeD anticipazioni: Tina e Gemma boom! News scelta di Brando

Tornano in scena le ligate di Tina Cipollari e Gemma Galgani a Uomini e Donne. Molti telespettatori sentivano la mancanza di questi momenti, che hanno segnato edizioni intere del programma di Maria De Filippi. Un gran bel colpo di scena per il pubblico che ultimamente aveva notato una Gemma ormai nell’ombra. Intanto, le anticipazioni riportate da Lorenzo Pugnaloni annunciano che la scelta di Brando verrà registrata domani.

Dunque, nelle prossime settimane finalmente il pubblico assisterà al momento in cui il tronista sceglie. Ma partendo dalle anticipazioni su Gemma, pare che la registrazione effettuata oggi sia iniziata da lei, proprio come accadeva un tempo. Dopo la sfilata, durante la quale il pubblico ha fatto notare che senza i colpacci della Galgani sulla passerella non è la stessa cosa, ecco che la Galgani è tornata al centro della scena.

Le anticipazioni di UeD segnalano che Gemma sta conoscendo un nuovo cavaliere. La Galgani non è molto attratta da questo signore, ma ha deciso comunque di andare avanti. A questo punto, Tina si è scagliata contro di lei, dando vita a uno dei loro classici litigi, che non avvenivano da tempo.

Intanto, il cavaliere si è mostrato disponibile a proseguire, nonostante i dubbi della dama torinese. Gemma non ha ricevuto solo gli attacchi della Cipollari, ma anche quelli di Gianni Sperti. A detta di quest’ultimo, la Galgani non avrebbe davvero intenzione di proseguire questa conoscenza, che secondo lui chiuderà tra una settimana.

Nel frattempo, Angelo sta continuando a conoscere Tiziana, a cui nella registrazione di oggi ha fatto una sorpresa in studio. Alla dama ha portato un regalo per il suo compleanno. Tutto sembra andare per il meglio, ma Tiziana ha dovuto di nuovo affrontare “una discussione abbastanza animata” con Tina, la quale non riesce proprio a fidarsi di lei.

Mario Verona del Trono Over ha deciso di non iniziare una nuova conoscenza con una ragazza giunta nel programma per conoscerlo. Il giovane cavaliere sta andando avanti con due giovani dame scese per lui di recente.

Uomini e Donne, Brando oggi assente: domani sceglierà

Per Brando a UeD è arrivato il momento di scegliere. La scorsa settimana ha cambiato idea all’ultimo minuto, sebbene tutto fosse pronto. Ha deciso di rimandare alla registrazione di domani, che andrà in onda su Canale 5 con le puntate delle prossime settimane. Intanto, oggi non era presente in studio.

Neppure Beatriz e Raffaella hanno preso parte alla registrazione di oggi, chiaro segnale che la scelta è ormai arrivata. Brando ha fatto le ultime esterne, quelle di una giornata intera, con entrambe. Domani le anticipazioni riveleranno la scelta, sempre se il tronista si deciderà davvero a farla. Il pubblico avrà il dubbio fino alla fine, visto che scorsa settimana stava per scegliere e poi ha deciso di rimandare tutto.