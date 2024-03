Uomini e Donne, nessuna come Gemma: cade lo scettro. Tina top

La sfilata delle dame del Trono Over di Uomini e Donne torna a intrattenere il pubblico di Canale, questa volta con il tema Ti stupisco con effetti speciali. Ma non c’è il grande colpo di scena di Gemma Galgani, che comunque riesce lo stesso a sorprendere pubblico e cavalieri. La prima a sfilare è Asmaa, la quale decide di indossare un bellissimo abito verde che richiama le sue origini marocchine. Invece, Barbara De Santi sfila vestita da sposa, con tanto di velo. Entrambe ricevono volti altissimi e i complimenti di Tina Cipollari e Gianni Sperti.

A seguire, sfila Gemma Galgani che sale sulla passerella con una lunga giacca, una camicia e una cravatta rossa. Come sempre, la dama torinese sorprende gli spettatori dando inizio a uno spogliarello, che termina con il lancio della giacca e della cravatta. A detta di Gianni, Gemma avrebbe fatto in passato sfilate più scoppiettanti. Il pubblico sentiva la mancanza delle sfilate della Galgani e sono tanti i telespettatori che si dicono felici di rivederla in scena.

Ma non è tutto come un tempo. In passato Gemma a Uomini e Donne avrebbe sfilato per prima, avrebbe dato vita a un’esibizione con più effetti speciali e preso voti più alti. Dopo il crollo del suo personaggio, la Galgani raramente torna in scena e apre le puntate.

E oggi anche con la sfilata appare chiaro che Gemma è ormai stata messa in secondo piano. Dopo la dama torinese, sfila Cristina Tenuta, la quale si lascia andare a una scena sensuale, vestita da poliziotta. La dama ha ammanettato a un palo Mario Verona.

A seguire, sfila Aurora Tropea, con una tuta beige aderente. A diversi presenti in studio, la dama consegna un cuore. Arriva il momento di Maura, che sale sulla passerella vestita da Wonder Woman. Per i due opinionisti la sua sfilata non è niente di speciale e lei spiega di sentirsi come il noto personaggio DC.

A seguire, c’è Ida dama del Trono Over, che sfila vestita indossando una tuta da Cat Woman. È il turno di Sabrina, che sceglie di sfilata vestita da angelo. Con lei si apre una questione, in quanto balla con Francesco, ma la loro conoscenza non sta andando bene.

Lui vorrebbe uscire dal programma con lei, ma quest’ultimo è incerta perché prova un interesse per Marcello Messina, non ricambiato. Sabrina A. sfila subito dopo, mostrando alcuni esercizi di yoga. A seguire c’è Tiziana, la quale indossando una tuta nera balla di fronte ai cavalieri, ottenendo voti alti.

È il turno di Renata che opta per una camicia bianca e shorts di jeans, seguita da Sara che dà vita a uno show. La dama inizia la sfilata con un look da professoressa e poi si lascia andare con una chitarra per mostrare il suo lato più rock. Infine, sfilano Monika e Jasna.

Mentre Marcello e Jasna discutono in studio sulla fine della loro relazione, accusandosi e attaccandosi a vicenda, Tina Cipollari si prepara per il suo colpo di scena finale. Infatti, la sfilata delle dame si conclude proprio con l’opinionista che sale sulla passerella.

Tina inizia a sfilare e poi si lascia andare a un ballo di fronte ai cavalieri. Forti applausi per la Cipollari, che come sempre riesce a intrattenere il pubblico, regalando sorprese. Maria De Filippi apprezza tantissimo il momento e appare davvero divertita.