Uomini e Donne, Gemma: che triste ‘fine’ dopo lo ‘schiaffo’ di Maria!

Che fine ha fatto Gemma Galgani a Uomini e Donne? Una triste ‘fine’ quella della dama torinese, che non viene ripresa neppure dalla regia. Non solo il pubblico non la ritrova al centro studio, ma non viene neanche presa in considerazione per un misero intervento nel corso delle puntate. La svolta sul suo personaggio nel programma di Maria De Filippi è arrivata molto tempo fa, quando il suo percorso iniziava a non aprire più le puntate come un tempo. Ma ecco che ora la situazione è diventata alquanto strana e sta dispiacendo tanto il pubblico.

Si era persino ipotizzato, tempo fa, che la salute di Gemma fosse delicata. Invece sembra proprio che il grande cambiamento non sia avvenuto apposta. Maria non calcola più la Galgani, la ignora completamente. Eppure c’è stato un periodo molto lungo in cui senza Gemma il programma avrebbe potuto subire un brusco crollo. Solo lei teneva vive le puntate quando i volti del Trono Over e del Trono Classico non erano più in grado di farlo.

Il pubblico ritiene che questo trattamento riservato a Gemma a Uomini e Donne, che ha tenuto in piedi le puntate per diversi anni quando serviva, sia davvero ingiusto. Questo non perché le registrazioni non vedono più lei come grande protagonista (per ore e ore), ma perché viene totalmente ignorata. Sebbene sia passata in secondo piano già qualche tempo fa, ora fa davvero strano non vederla neppure inquadrata. Perché si è arrivati a questo punto?

Qualche telespettatore ipotizza che la situazione sia peggiorata definitivamente quando Maria ha smontato e stroncato in modo abbastanza duro Gemma, nei mesi scorsi. Da allora, la Galgani è stata messa completamente da parte. Certo, va anche considerato che è normale che il programma decida di cambiare spesso direzioni, in modo da non annoiare il pubblico. Dunque, la svolta iniziale su Gemma non può essere considerata ingiusta.

La trasmissione non poteva di certo puntare solo sulla Galgani per sempre. Nonostante questo, il pubblico è dispiaciuto di vederla lì seduta senza essere minimamente considerata.

Uomini e Donne, Ida e Roberta contro Alessandro e Cristina

Maria De Filippi dà inizio alla puntata di Uomini e Donne in onda lunedì 22 gennaio 2024 facendo sapere che Armando Incarnato riappare e scompare di nuovo, in quanto ha deciso di non presentarsi alle nuove registrazioni. Gianni Sperti (chi se lo sarebbe mai aspettato) ammette che avrebbe preferito avere lui in studio, piuttosto che Alessandro Vicinanza. Quest’ultimo torna al centro dell’attenzione con Cristina Tenuta. Tra loro la conoscenza sembra ormai conclusa.

Gianni continua a mostrarsi alquanto perplesso dal comportamento di Cristina, che già la scorsa settimana ha fatto parecchio discutere. In effetti, la dama si lascia andare a dichiarazioni contrastanti tra loro, da un giorno all’altro. Interviene anche Ida Platano, la quale si dice convinta del fatto che Alessandro abbia usato Roberta Di Padua. Non solo, la tronista avverte l’ex fidanzato: ora che non sono più una coppia deve rivolgersi a lei con un certo rispetto.

Roberta confessa di non credere più a Vicinanza, mentre Cristina torna delusa a sedere al suo posto.