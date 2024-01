UeD, Cristina astuta: così ribalta le carte. Il web la smaschera

La puntata di Uomini e Donne inizia con il ritorno di Cristina Tenuta in studio. La dama ha preferito recarsi dietro le quinte quando ha notato che Alessandro Vicinanza è tornato a sedere al suo posto, lasciandola da sola al centro studio. Poco prima Cristina aveva assicurato che sarebbe tranquilla uscita dal programma insieme a lui, per poi cambiare nuovamente idea vedendolo sotto attacco di tutti. Tenuta oggi spiega di essere rimasta delusa dal fatto che l’ha lasciata lì da sola al centro studio, dicendosi non propenso a lasciare con lei il programma.

Maria De Filippi sostiene Cristina, dopo aver smontato Vicinanza nel corso della puntata andata in onda ieri. Ecco che anche oggi la conduttrice torna ad attaccare Alessandro e anche Tina Cipollari:

“Tu Tina hai veramente un problema! Tu hai un problema con Alessandro. Anche a me sta simpatico, ma tu dovresti uscire con lui. Ora ha tutte le ragioni Cristina. Alessandro, sti cavoli che ti piaceva. Dici che eri nervoso. La accusi che lei voleva uscire! Non ce l’ho con te Cristina, ma la frase ‘dormire è più intimo’ è diventata una moda. Guarda Tina te la rinfaccio questa frase. Con il tuo corteggiamento serrato, Cristina ha pensato che ti piacesse tantissimo”

Si accende uno scontro a UeD tra Vicinanza e Tenuta, la quale crede che a questo punto non ci fosse più tutto questo interesse. Abilmente, vedendo tutti schierati contro Alessandro (fatta eccezione per Tina), Cristina riesce a spostare l’attenzione totalmente sugli errori di lui. Il suo atteggiamento, attraverso cui Roberta Di Padua l’ha giustamente accusata, passano così in secondo piano e nessuno sembra più ricordarsene.

Gianni Sperti non dimentica, invece. Infatti, torna a colpire Cristina, che finora ha sempre difeso, per i suoi pensieri che cambiano in continuazione su Alessandro. Inizialmente non le piaceva, poi tutto è improvvisamente cambiato e avrebbe lasciato il programma con lui, ora torna a mostrarsi disinteressata e infine ci balla insieme.

Moltissimi telespettatori fanno notare che, in effetti, Cristina è riuscita a ribaltare le carte in tavola, passando in automatico come una vittima e lasciando Alessandro nella bufera in studio. Gli scontri si riaccendono quando Gianni Sperti nota che durante il ballo Vicinanza, anziché andare da Cristina, ha preferito parlare con Barbara De Santi. A questo punto, Tenuta prende la palla al balzo e chiude la conoscenza. Ma cambia nuovamente idea, quando ammette di non sapere cosa farà dopo la registrazione.

Ci pensa Tinì a scagliarsi contro Cristina, accusandola di dichiararsi una persona solidale con le donne quando invece non lo è. “Lei è una stratega”, dichiara la silenziosa opinionista, convinta che stia fingendo. L’intervento di Tinì riceve il forte applauso del pubblico a casa. E questa non è la prima volta che l’opinionista rompe il suo silenzio per attaccare Cristina.

Uomini e Donne, Tina Cipollari esagera con Luciano

Tina Cipollari esagera nel corso della puntata, ma poi chiede scusa. Ciò accade quando al centro studio siede Luciano, il quale viene criticato da Tiziana. Quest’ultima lo accusa di averle fatto pagare i calici di vino ed è lei a finire nella bufera. Vogliono la parità dei sessi e poi pretendono le cene nei ristoranti.

“Ma che pezzente sei?”, tuona Tina. A riprenderla ci pensa Maria De Filippi, che le spiega come sono davvero i fatti. Luciano ha pagato la cena, ma sullo scontrino non erano stati riportati questi calici di vino. Pertanto, lui giustamente ha pagato ciò che gli è stato chiesto. Alla fine, si è ritrovata Tiziana a dover pagare il vino.

La dama ha poi chiamato il cavaliere per farglielo sapere. E oggi viene da tutti criticata perché avrebbe potuto evitare di mettere tutto questo in piazza, anche perché le conoscenze non vanno avanti in base a chi paga al ristorante. Tina chiede scusa per aver usato inizialmente quel termine, avendo poi compreso come sono andate le cose.

