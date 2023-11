Uomini e Donne, Armando: “Mi ha fatto male”, la verità sull’assenza

Perché Armando Incarnato è tornato solo ora a Uomini e Donne? Lo svela lui stesso in una nuova intervista per il Magazine dedicato al programma di Maria De Filippi. Innanzitutto, il cavaliere napoletano dichiara che del dating show gli è mancato il rapporto umano. Non vedeva l’ora di riabbracciare chi fa parte della redazione e di tornare a dire la sua su certe situazioni, ovviamente. Ma cosa ha fatto in questi mesi di lontananza?

Si è parlato spesso dell’assenza di Armando. Molti spettatori erano ormai convinti che Incarnato fosse stato eliminato dal programma di Maria De Filippi in questa nuova edizione. E, invece, eccolo che ha fatto ritorno in studio, con la conduttrice che l’ha riaccolto a braccia aperte. Come, invece, tanti altri spettatori pensavano, certi impegni non hanno permesso a Incarnato di tornare a settembre nel parterre del Trono Over.

Ebbene Armando è stato assente a Uomini e Donne per stare insieme a sua figlia:

“Ho dato priorità a una persona che per me vale più di ogni altra cosa al mondo. Ho deciso di mettere in pausa il mio percorso a Uomini e Donne fondamentalmente per amore, ovviamente non di una fidanzata… Non nego che rinunciare per qualche tempo al programma mi ha fatto male, ma credo che mi abbia reso anche più forte. Sono da sempre convinto che la forma più alta di amore passi anche per il sacrificio di togliere a sé stessi per dare a chi si vuol bene”

Tantissimi suoi fan chiedevano il suo ritorno, in quanto è in grado di creare accese dinamiche che scombussolano lo studio di Canale 5. E il cavaliere napoletano ha percepito il loro affetto attraverso i social network. Ma c’era anche chi era felice della sua assenza. “In tanti”, fa notare sorridendo Armando.

“Ho letto veramente qualunque cosa sul mio conto: che ero stato finalmente cacciato, che il karma aveva fatto il suo corso… Ho evitato di replicare a queste illazioni anche perché ero concentrato su altro. Era talmente pulito e nobile il motivo della mia assenza che tutte quelle dicerie e quelle offese mi sono scivolate addosso come acqua saponata”

Una volta rientrato in studio ha ritrovato Ida Platano sul Trono. Con lei ha condiviso diversi anni all’interno di quello studio e si sono sempre spalleggiati a vicenda. Per questo, ha subito chiesto di poter ballare almeno una volta con lei. Come ha spiegato in studio, Armando aveva bisogno di chiarire alcune cose con la nuova tronista. In questa intervista, spiega nel dettaglio quali:

“Con Ida siamo amici: giustamente lei mi ha cercato più volte durante la mia assenza dal programma, ma io non le ho mai risposto. Volevo solo dirle che se ero stato in silenzio non era per mancanza di affetto nei suoi confronti. I motivi della mia assenza riguardano cose molto delicate e personali e non me la sono sentita di parlarne neanche con lei. Avevo il timore che potesse raccontarlo al suo ex e non volevo accadesse, così sono sparito”

Armando temeva, dunque, che Ida potesse svelare i motivi della sua assenza nel programma ad Alessandro Vicinanza, il quale nelle registrazioni successive ha fatto ritorno in studio. Incarnato ha continuato a seguire le vicende legate alla trasmissione, che lo vede ormai un volto protagonista. Non gli sono sfuggiti gli sfoghi di Barbara De Santi e Roberta Di Padua sui nuovi cavalieri del Trono Over.

Le due storiche dame si sono spesso lamentate per il ‘blocco’ che molti uomini presenterebbero in quello studio. Armando crede che Barbara e Roberta “sarebbero in grado di trasformare qualsiasi principe in ranocchio”. Ma, a parte gli scherzi, pensa proprio che abbiano ragione: “A mio avviso ci vorrebbero più uomini veri in quel parterre”.

C’è da dire che nelle registrazioni successive a quella che ha visto il suo ritorno, Armando è stato di nuovo assente in studio. Nonostante ciò, i fan possono stare tranquilli, in quanto sembra che il cavaliere napoletano sia intenzionato a tornare nel parterre. Infatti, anticipa di non essere cambiato “almeno all’apparenza”.

In questi mesi, ha imparato “ad avere tanta pazienza e a contare fino a cento”. Questo suo cambiamento, però, non lo riserva a tutti. Infatti, è probabile che il pubblico rivedrà Incarnato scagliarsi contro qualche partecipante. Lui stesso dichiara che questa sua nuova capacità di riflettere prima di parlare “è un trattamento riservato” a coloro che ritiene davvero importanti nella sua vita.