UeD anticipazioni 21/11: ritorno da urlo all’Over, Di Padua mollata

Nella giornata di martedì 21 ottobre si è registrata una nuova puntata di Uomini e Donne, dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, che da anni tiene incollati gli spettatori al piccolo schermo attraverso le vicissitudini amorose dei suoi protagonisti. È stato Lorenzo Pugnaloni ad offrire delle anticipazioni in merito alla puntata appena registrata: ecco cosa è accaduto.

Anticipazioni Uomini e Donne: c’è un ritorno nel Trono Over

Da segnalare, in primis, un ritorno da parte di Alessandro Vicinanza nel parterre del Trono Over, il quale ha avuto un’ampia discussione con Ida Platano. La tronista, stando a quanto riportato nelle anticipazioni, è uscita con un corteggiatore di nome Mario. Per quanto riguarda Cristian, il tronista ha portato in esterna Valentina, mentre Valeria non è tornata (Cristian pare abbia dichiarato che non andrà a cercarla). Cristian, quindi, continuerà solo con Valentina e Virginia. Passando a Brando, il tronista ha portato in esterna solo Beatriz.

Le anticipazioni parlano anche di una conoscenza per Gemma. Per lei, infatti, è arrivato un signore di cinquant’anni. Roberta e Alessandro hanno ballato insieme. Marco Antonio ha invece chiuso con Roberta, dichiarando anche di provare forti emozioni per Emanuela. Marco Antonio voleva uscire con Emanuela, ma quest’ultima non perdona il bacio che lui si è scambiato con Roberta.

Uomini e Donne: la sfilata dei cavalieri

Nella puntata di Uomini e Donne di martedì 21 novembre si è potuto assistere alla sfilata dei Cavalieri, il tema è stato il seguente: sono il migliore vieni a scoprire perché. Il primo a sfilare è stato Alessio Pili Stella, con tanto di rosa consegnata a Claudia Lenti. Spazio quindi a Marcello Messina e, successivamente, a Marco Viola, salito in passerella con occhiali da sole e peluche, poi arrivato a togliersi la giacca per ballare, in seguito, con Barbara De Santi. Originale, invece, la scelta di Marco Antonio, salito in passerella con un costume da dinosauro, divertendo tutti. Nella successiva classifica, le dame hanno dimostrato di aver apprezzato soprattutto il romanticismo e i messaggi profondi.