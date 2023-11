UeD, sfilata cavalieri: chi ha colpito Maria. La dimostrazione nei voti

La puntata di Uomini e Donne del 21 novembre 2023 inizia con la sfilata dei cavalieri, il cui tema è Sono il migliore vieni a scoprire perché. Il primo a salire sulla passerella è Alessio Pili Stella, il quale sfila con un arco e delle frecce. Si avvicina a Claudia Lenti, a cui consegna una rosa. Le dame restano colpite per questa sfilata romantica e anche Maria De Filippi ammette che le piace molto la sua idea. “È stato molto carino”, afferma la conduttrice per replica a Tina Cipollari, a cui invece non piace per niente tale sfilata.

Arriva il turno di Marcello Messina, che entra in studio trasportando con una pietra gigante finta. Dopo di che, si siede di fronte a Jasna e fa un discorso romantico. Roberta Di Padua si commuove e Maria lo nota subito. “Nessuno mi ha detto mai queste parole”, dichiara la dama di Cassino, che nella nuova registrazione ha uno scontro con Ida Platano che termina in modo inaspettato. Il terzo cavaliere a sfilare è Marco Viola, che sale sulla passerella con gli occhiali da sole e un peluche. Si avvicina a Barbara De Santi, toglie la giacca restando a petto nudo e inizia a ballare con lei.

Balla anche con Roberta e poi torna sulla passerella in attesa dei voti. È il turno di Gianluca, il quale si presenta sulla passerella per la sfilata di Uomini e Donne con un outfit ideale per andare a cavallo. Si fa aprire la giacca da Roberta e poi se la fa togliere da Barbara. Infine, balla con Manuela da cui si fa sbottonare la camicia. Silvio, invece, si presenta in pigiama con una lunga vestaglia e a petto nudo. Resta senza vestaglia e beve un caffè di fronte alle dame. È il turno di Marco S., il quale sfila inizialmente con un mantello.

Poi Marco toglie mantello, giacca e camicia, restando con una t-shirt con la scritta “Sbloccato”. Subito dopo sfila Mario, il quale si lascia andare ad alcuni trucchetti di magia. Marco Antonio è decisamente il più originale: sale sulla passerella con un costume da dinosauro, divertendo tutti. Il momento simpatico termina con il cavaliere che resta in jeans e camicia. Invita Emanuela sulla passerella e a petto nudo si lascia andare con lei a una scena passionale. Anche la sua sfilata piace a Maria De Filippi, che trova sia stato spiritoso e “molto carino”.

È il turno di Alessio G., il quale si fa togliere la camicia da Barbara. Grandi applausi e standing ovation per Alessandro Rausa. L’anziano cavaliere arriva sulla passerella elegantissimo e invita la dama con cui si sta conoscendo a dargli un abbraccio. A lui arriva tutte le dame riservano un bel 10! Da grande fan di Vasco Rossi sceglie come canzone per sfilare Eh… già.

Qui di seguito la classifica, che dimostra come le dame abbiano apprezzato di più il romanticismo e i profondi messaggi anziché il petto nudo. Ciò si evince soprattutto dalle prime due posizioni. Invece, la maggior parte dei cavalieri preferisce togliersi camicia e giacca per sorprendere le dame, anziché usare l’originalità. C’è da dire che Marco Antonio se la gioca abbastanza bene la sua carta, visto che appare sia sensuale che originale, arrivando nella terza posizione.

Alessandro Alessio Marco Antonio Marcello Silvio Marco Mario Gianluca e Marco S. Alessio G.

Uomini e Donne, Cristian solo con una corteggiatrice

Brutto momento per il percorso di Cristian, il quale dopo la scorsa registrazione ha rinunciato all’esterna con Virginia, per correre a riprendere Valeria. Non solo, subito dopo è corso anche da Valentina. Entrambe avevano deciso di lasciare il programma. Mentre Valentina è rimasta ferma nella sua posizione e non si è presentata in puntata, Valeria ha cambiato idea ed è tornata. Ma ecco che Virginia non ha reagito bene di fronte alla scelta presa da Cristian sulla loro esterna.

Infatti, la corteggiatrice oggi non è presente in studio. “La freddezza di Virginia è quella che mi ha colpito di più, mi sembrava stufata. Valentina era arrabbiata”, dichiara Gianni Sperti dopo aver visto le clip. Non appena ha la conferma che le due corteggiatrici non ci sono, Cristian decide di andare da loro, infastidendo non poco Valeria.