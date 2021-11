Uomini e Donne anticipazioni, un matrimonio e un addio: Maria scettica

Angela e Antonio tornano in studio per svelare la data di nozze, un bacio per Matteo, Luca saluta la redazione e non torna

Le nuove registrazioni di Uomini e Donne sono scoppiettanti! Secondo le anticipazioni, è accaduto di tutto, con Maria De Filippi delusa e incredula. Sia ieri che oggi, il programma ha registrato le nuove puntate. Secondo quanto riporta Il Vicolo delle News, durante la registrazione di lunedì, la padrona di casa ha cercato di far riflettere Ciprian Aftim. Pare che la conduttrice l’abbia rimproverato. Ed ecco che oggi pomeriggio il corteggiatore ha sorpreso tutti, ma non da solo.

Come già anticipato, Andrea Nicole e Ciprian hanno lasciato il programma dopo aver trascorso una notte insieme! Questo ha fatto restare male la De Filippi! Arriva la serenità in studio quando sono giunti in studio Angela Paone e Antonio Stellacci. Si sono scelti diverse settimane fa e sono già pronti al matrimonio! L’avevano rivelato nella loro prima intervista di coppia e ora annunciano la data! Ebbene, Angela e Antonio si sposeranno venerdì 17 dicembre!

Gemma Galgani, tornata in studio dopo il Covid, è uscita con Leonardo e insieme hanno ballato la canzone di Grease. Pare ci sia stato questo momento divertente, con Gianni Sperti e Tina Cipollari in pista! Per quanto riguarda il trono di Roberta Giusti, le anticipazioni di UeD segnalano l’addio di Luca. Quest’ultimo non sta affrontando questo percorso con serenità e questa volta ha addirittura inviato una lettera di saluti alla redazione.

Il motivo? Roberta, nella registrazione precedente, gli ha chiesto: “Che ci stai a fare qui?”. Dopo tale domanda, è uscito dallo studio e oggi non è tornato. Maria De Filippi ha letto la sua lettera di addio e ha ammesso di essere incredula al riguardo. Secondo la conduttrice, questo non sarebbe un vero addio. Invece, di Samuele non si è parlato, ma ha avuto modo di ballare più volte con la tronista. La registrazione si è conclusa proprio con Roberta, la quale ha anticipato che approfondirà la questione di Luca.

Sta andando avanti il percorso di Matteo Ranieri sul trono. L’ex corteggiatore di Sophie Codegoni è uscito sia con Federica che con Martina. La seconda esterna è andata bene, visto che è anche scattato un bacio!

I colpi di scena non sono mancati anche nella registrazione di ieri. Infatti, Isabella Ricci ha sorpreso tutti lasciando la trasmissione con Fabio. Sembra che la sua scelta non abbia convinto Gianni Sperti e, ovviamente, Armando Incarnato.