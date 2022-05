Uomini e Donne anticipazioni: delirio in studio, ospiti e tronisti out

Nello studio di Uomini e Donne è avvenuta una nuova registrazione oggi, venerdì 6 maggio 2022. Secondo quanto svelano le anticipazioni, non ci sono novità sui due tronisti. Infatti, pare che Luca Salatino e Veronica Rimondi non abbiano preso parte alla registrazione. Stando a ciò che svela Lorenzo Pugnaloni sul suo profilo Instagram Uominiedonneclassicoeover, una coppia del Trono Over che si è formata quest’anno ha fatto un annuncio importante. Andando per ordine, di Gemma Galgani non si è parlato.

Sembrano lontani i tempi in cui la dama torinese iniziava e occupava gran spazio delle registrazioni. Per lei non è arrivato nessun nuovo cavaliere. I sospetti su quanto sta accadendo a Gemma sono tanti. Proprio oggi, in una nuova intervista sul Magazine dedicato al programma, Ida Platano ha parlato del suo presunto ruolo di ‘sostituta’. Al contrario della sua amica, la parrucchiera bresciana ha avuto il suo spazio. Al centro studio ha raccontato che la sua conoscenza con Marco sta andando avanti.

E, ovviamente, non sono mancate le discussioni tra la damae Tina Cipollari. Ida ha voluto anche mettere “un punto fermo” con Riccardo Guarnieri, tanto che ha sempre ballato con Marco. La registrazione, comunque, è iniziata con Tina che ha scelto una canzone per far fare la passerella a Biagio Di Maro. Un tempo lo avrebbe fatto per Gemma. Alessandro Vicinanza prosegue con la sua nuova frequentazione e pare vada tutto bene. Al centro studio è stato poi il turno di Pinuccia e Alessandro.

Maria ha permesso poi a un nuovo cavaliere di presentarsi. Ma le sue parole hanno destabilizzato lo studio. In particolare, si tratterebbe di un ex fotografo che ha fatto dichiarazioni “poco carine” sulle donne. Pertanto, è stato molto attaccato dai presenti e ha iniziato una lite accesa con Tina. “In studio il delirio”, si legge. La loro discussione è durata un bel po’ di tempo.

Hanno fatto il loro ritorno in studio Isabella Ricci e Fabio Mantovani. La coppia del Trono Over ha annunciato il matrimonio. La notizia non è nuova, visto che i due ex partecipanti avevano già reso noto che si sarebbero sposati a breve. Per quanto riguarda il Trono Classico, c’è poco da dire.

Le anticipazioni di UeD fanno sapere che non c’è stata nessuna scelta, come invece molti si aspettavano. Questa edizione sta giungendo al termine e ormai mancano pochissime registrazioni. Dunque, a breve il pubblico assisterà indubbiamente alle scelte di Luca Salatino e Veronica Rimondi. In teoria, il tronista romano dovrebbe essere il primo a scegliere.

Ha iniziato questo percorso molto tempo prima della sua collega. Ma ci sono vari dubbi sulla sua scelta. C’è chi ipotizza che potrebbe addirittura concludere il suo percorso senza scegliere. Queste sono, ovviamente, supposizioni nate perché in molti credono che la sua scelta fosse Aurora Colombo. Veronica è anche in alto mare.

Nei giorni scorsi Maria De Filippi ha palesato la sua idea: la Rimondi è interessata in particolar modo a Matteo. In effetti, i suoi atteggiamenti sembrano anticipare che sarà proprio lui la scelta.