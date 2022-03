Uomini e Donne, Isabella Ricci: ecco quando si sposa, stoccata a Gemma

Isabella Ricci e Fabio Mantovani dopo Uomini e Donne sono vicinissimi al matrimonio. L’avevano già annunciato qualche settimana fa che avrebbero pensato di compiere questo importante passo e oggi confermano. In una nuova intervista sul Magazine dedicato al programma di Maria De Filippi, l’ex dama romana si svela su questo punto, rivelandone i dettagli. In questo momento la coppia del Trono Over si trova a Dubai, dove si sta già godendo le belle giornate. Tra loro va tutto a gonfie vele, non si dividono mai.

Ora Isabella e Fabio convivono, trascorrendo la maggior parte del tempo a Pescatina, precisamente a casa di lui, e ogni tanto si spostano a Ravenna. Intanto, viaggiano moltissimo insieme. Entrambi sono in pensione e hanno modo di farlo. Stanno addirittura pensando di “prendere una casa fuori dall’Italia”, magari in una zona con una clima mite con lo scopo di “trascorrerci almeno sei mesi l’anno”. Nello studio l’ex ‘rivale’ di Gemma Galgani aveva accennato di essere vicina alla pensione e la storia con l’ex pilota di aereo l’ha portato ad accelerare questo passo.

Ma quando si sposa Isabella Ricci? A rivelarlo è lei stessa.

“Sì e succederà a breve. Fabio e io, tra due mesi, ci sposiamo. Sarà una festa con pochi intimi, a casa di Fabio a Pescantina”

Da appassionata di moda, l’imprenditrice romana ha già pensato a cosa indosserà. Scendendo nel dettaglio, è indecisa tra due soluzioni. Quella che preferisce è indubbiamente l’abitino color panna con una lunghezza fino al ginocchio. In alternativa, intende provare un abitino floreale pastello lungo, in chiffon di seta. “Ovviamente, data l’età, niente strascichi”, anticipa la Ricci sul suo abito da sposa.

Durante la sua esperienza a Uomini e Donne Isabella ha rappresentato l’anti Gemma, ruolo che poi sembra essere passato a Nadia Marsala. Alla fine, entrambe hanno trovato l’amore, dunque cosa sta sbagliando la Galgani? Secondo l’ex dama romana Gemma non sarebbe “pienamente sincera con se stessa”. Non solo, non ha compreso il suo recente sfogo sui figli non avuti.

Ricevendo anche il sostegno di Nadia, la famosa dama torinese aveva esternato la sua tristezza in studio, con tanto di lacrime, per non essere diventata mamma. A detta della Ricci, a 72 anni “avrebbe dovuto far pace da tempo con questa mancanza”. Anche lei, come aveva rivelato, non ha avuto figli. Ma se pensa a questa cosa non le viene da piangere.

Le sarebbe piaciuto diventare mamma e ci ha anche provato, quando tentò di adottare. Poi, però, il divorzio la portò a fare un passo indietro e a non renderle possibile realizzare questo desiderio. “Rimpiango di non essere madre ma sono andata avanti, nella vita si va oltre”, afferma Isabella Ricci oggi.