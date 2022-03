Uomini e Donne, Nadia asfalta tutti coi fatti. Ida e Alessandro nella bufera

Nadia Marsala e Massimiliano Bartolini a Uomini e Donne dimostrano la loro verità con i fatti. Ancora una volta, Gemma Galgani si sbagliava. La dama torinese non aveva risparmiato la sua collega, dopo aver perso la possibilità di avviare una conoscenza con Max. Nadia dimostra di essere approdata nel programma di Maria De Filippi per cercare l’amore. Infatti, non appena lo trova decide conclude la sua esperienza nel parterre del Trono Over. La proposta di uscire non arriva direttamente da lei, bensì da Massimiliano.

La Marsala accetta subito emozionata di iniziare una relazione fuori dagli studi di Canale 5. Isabella Ricci ha generato più caos e sicuramente ha attirato molte polemiche, invece Nadia è riuscita a mantenere la sua posizione senza troppi problemi. Basti pensare alla puntata in cui si è alzata per rassicurare Gemma in un momento di sconforto. Eppure da parte della Galgani non ha mai ricevuto complimenti, anzi. Ora conferma di essere la persona che si è presentata all’inizio e conclude il suo percorso di fronte alle telecamere.

Armando Incarnato ha accusato nel tempo Massimiliano, che dimostra anche lui con i fatti le sue intenzioni. Mentre si trova al centro studio, Nadia vuole prima sapere chi, nei giorni scorsi, ha inviato un biglietto anonimo al suo Max. Una dama si è fatta avanti, ma restando anonima. Di chi si tratta? A dare una risposta ci pensa Maria: “Non è più qua. Non lo sappiamo per certo, però pensiamo non sia più qua”.

A questo punto, Massimiliano si fa avanti e chiede a Nadia di uscire insieme dal programma.

“Abbiamo talmente tante cose in comune. Sono veramente innamorato di te. Ci sono troppe cose sulle quali siamo insieme, per cui io direi di andare. L’amore è la cosa più bella del mondo”

Parole bellissime quelle del cavaliere, che vengono accolte con tanta commozione da Nadia, la quale non riesce a esprimersi molto. La Marsala accetta la proposta ed emoziona tutti i telespettatori a casa. Un momento inaspettato anche per lei, come fa notare Gianni Sperti.

In una recente intervista su Uomini e Donne Magazine, Nadia e Massimiliano hanno annunciato di pensare al matrimonio. Per entrambi si tratterebbe della terza volta che salgono sull’altare. “Forse quella buona”, ha affermato ormai l’ex dama.

Massimiliano è pronto a trasferirsi da Firenze a Roma e a organizzare un matrimonio “su un caicco in mezzo al mare con una festa stile anni Settanta”.

Ida Platano e Alessandro a Uomini e Donne non convincono nessuno

Al contrario, Ida Platano e Alessandro Vicinanza generano non pochi sospetti. La loro conoscenza appare piatta e nessuno dei due sprizza di gioia quando parlano dei momenti trascorsi insieme. La dama di Brescia ammette di avere una certa confusione, proprio per questo vorrebbe viverlo di più. Lui dichiara di volerci andare con i piedi di piombo, perché sta cercando anche lui di capire se le cose tra loro fuori potrebbero funzionare.

Non si capisce, però, esattamente se tra loro siano nati dei sentimenti reali. Gianni Sperti fa presente che non si notano affatto, da parte di entrambi. Un altro dettaglio che stupisce l’opinionista è che Ida e Alessandro ancora non hanno condiviso l’intimità. Gianni crede, a questo punto, che la Platano non sia completamente coinvolta.

La dama, invece, spiega di non voler andare oltre, visto ciò che è accaduto in passato con altri cavalieri. Il problema sorge quando Maria De Filippi annuncia che c’è un uomo pronto a scendere per conoscerla. Ida vuole prima capire cosa sta succedendo tra lei e Alessandro. Dunque, evita di far entrare altre persone.

La sua decisione non entusiasma per nulla Alessandro e questo insospettisce. Un uomo interessato e coinvolto dovrebbe sprizzare di gioia di fronte a questa decisione. Ma neanche la Platano appare poi così entusiasta di questa conoscenza.

“L’esclusiva la vedo fiacca. Lui non è spontaneo”, dichiara Tina Cipollari. Gianni esorta poi Alessandro a prendere una posizione, mentre Maria prende invece le sue difese. La padrona di casa non crede che il cavaliere sia spaventato dall’esclusiva, bensì dalla situazione.

Al contrario Sperti crede che un uomo di quasi 40 anni dovrebbe avere le idee più chiare. Secondo la conduttrice, Alessandro avrebbe ancora dubbi per le responsabilità che dovrebbe poi affrontare: “Per uno che ha scelto di sposarsi e non avere figli, è comunque un impegno”.

È chiaro che il 38enne e Ida conducano vite diverse. Ma Gianni non si convince e chiede al cavaliere di pensare bene al fatto che, probabilmente, la Platano non è la donna adatta a lui.