Uomini e Donne anticipazioni, primi scontri per i tronisti: interviene Maria

Anticipazioni Uomini e Donne, la prima puntata del Trono Classico: i nuovi tronisti

La nuova stagione di Uomini e Donne è ufficialmente iniziata e le anticipazioni del Trono Classico ne segnano il via. Oggi infatti è stata registrata la prima puntata con i nuovi tronisti, che vedremo in onda lunedì 9 settembre. A meno che la redazione non decida di cominciare con il Trono Over. Ma vediamo cosa è successo oggi. Innanzitutto, i nuovi tronisti: Sara Tozzi e Giulia Quattrociocche sono le donne, come era stato già rivelato dai canali ufficiali di Uomini e Donne. Oggi abbiamo invece scoperto chi sono i tronisti uomini, e non sono di certo volti nuovi. Il primo è Alessandro Zarino, già tentatore a Temptation Island 2019 nonché vicinissimo a Jessica Battistello, che era uscita dal reality show proprio con Alessandro dopo aver chiuso la storia con Andrea al falò. Il secondo è Giulio Raselli, che non ha di certo bisogno di presentazioni. Ex corteggiatore e non scelta di Giulia Cavaglià e tentatore di Sabrina a Temptation Island.

Uomini e Donne, le anticipazioni sulla prima puntata del Trono Classico

La puntata è cominciata con la presentazione della tronista Sara, anche lei già vista in televisione. Dopo una breve parentesi dedicata a Katia e Vittorio di Temptation Island, è giunto il turno del video di presentazione di Alessandro. Ha un passato complicato, come rivelano le anticipazioni, e ha vissuto in riformatorio a 12 anni. Subito dopo è entrata in studio Giulia, l’altra tronista donna della nuova stagione. Il Vicolo delle News fa sapere che è stata schietta e verace nella registrazione del Trono Classico di oggi, per cui dovrebbe promettere bene! Tra i corteggiatori presentati pare non ci siano volti già visti, almeno per il momento. Le anticipazioni di Uomini e Donne proseguono con Giulio che è intervenuto spesso per difendere Javier (vicino a un’ex corteggiatrice!) contro Massimo. Quest’ultimo ha rivelato di essersi fidanzato con una tentatrice e ha lasciato tutti di stucco!

Anticipazioni Trono Classico, Giulio comincia col botto: interviene Maria

Intanto è dovuta intervenire Maria De Filippi per placare gli animi, invitando tutti alla calma visto che si trattava della prima puntata. Nessun video di presentazione per Giulio, che ormai conosciamo bene. Tra le corteggiatrici c’era una ragazza che ha messaggiato con lui, ma nulla di che. Sara ha messo gli occhi su un paio di corteggiatori, tra cui un ragazzo di nome Marco. A Giulio ne piacciono tre, e intanto sedendo sul trono ha smentito definitivamente tutti i fidanzamenti che gli sono stati attribuiti. Giulia è rimasta colpita da un corteggiatore di nome Daniele.