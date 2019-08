Uomini e Donne, Klaudia Poznanska e Javier Martinez: movimenti sospetti sui social

Uomini e Donne incontra Temptation Island: Klaudia Poznanska e Javier Martinez fanno nascere sospetti

Klaudia Poznanska e Javier Martinez potrebbero stupirci nelle prossime settimane. Di sicuro da oggi inizierete a seguirli con più attenzione sui social network! Lei è stata una corteggiatrice di Uomini e Donne, arrivano sino alla scelta nel trono di Andrea Zelletta ma non riuscendo a conquistare il suo cuore (infatti la preferenza è ricaduta su Natalia Paragoni). Javier invece è stato un tentatore a Temptation Island 2019, in particolare l’abbiamo visto relazionarsi a Ilaria Teolis e insieme sono due dei protagonisti più amati dell’ultima edizione. Ma come mai oggi parliamo di Klaudia e Javier? Perché abbiamo notato strani movimenti su Instagram… Non sappiamo, almeno non ancora, se i due si conoscono oppure no. Potrebbero essersi incontrati nei corridoi degli studi Elios, per esempio, tra un provino e l’altro, oppure potrebbero essersi scambiati dei messaggi su Instagram.

Klaudia Poznanska e il commento sospetto a Javier Martinez: cosa bolle in pentola?

Questo non possiamo saperlo, ma sappiamo invece che ci sono stati un paio di commenti. Klaudia segue Javier su Instagram e ha lasciato un commento sotto la sua ultima foto. Ha scritto un semplice “Modello nato”, che potrebbe voler dire tutto e niente. Potrebbe essere stato un complimento indiretto, oppure sono amici, o quasi, e quindi ha scherzato con lui. Javier non segue Klaudia, ma ha risposto al commento con ironia: “Studente modello”, ha scritto. I loro commenti non sono passati inosservati, e non siamo stati gli unici a notarli! Una fanpage dell’ex tentatore ha scritto che gli piacerebbe vedere insieme Klaudia e Javier, qualcun altro ha subito risposto il contrario.

Uomini e Donne gossip, Klaudia Poznanska e Javier Martinez: amicizia, conoscenza o qualcosa di più?

Cosa bolle in pentola? Una semplice amicizia o conoscenza, dei commenti innocui oppure Klaudia ha lanciato un amo verso Javier, sperando che lui abbocchi? Possiamo solo attendere prima di scoprirlo, magari saranno proprio loro due a fare chiarezza, perché dopo questi commenti di sicuro i fan chiederanno vorranno saperne di più…