Temptation, Massimo vuota il sacco: “Fidanzato con la tentatrice Sonia”

Massimo Colantoni di Temptation Island: dopo la fine della storia con Ilaria Teolis si è fidanzato con la tentatrice Sonia Onelli

Tutto vero! Massimo Colantoni, che a Temptation Island era entrato con l’ormai ex fidanzata Ilaria Teolis, si è fidanzato con la tentatrice Sonia Onelli. La notizia potrebbe far rimanere di stucco gli amanti del programma di Canale 5, soprattutto dopo il rapporto che Colantoni aveva instaurato sull’isola con un’altra tentatrice, Elena. Se di fatto tra questi ultimi non è scattato nulla fuori dal programma, è con un’altra protagonista che è iniziato una reale storia d’amore. A dichiararlo è stato lo stesso Massimo durante la registrazione di Uomini e Donne, tenutasi il 29 agosto a Roma. Lui e Ilaria erano presenti per raccontare cosa è successo tra di loro quando le luci della trasmissione si sono spente, e insieme a loro erano presenti anche Katia Fanelli e Vittorio Collina.

Massimo e Sonia: è nato l’amore dopo Temptation Island

La notizia del fidanzamento di Massimo con Sonia Onelli potrebbe stupire, anche se i due si erano già fatti notare perché particolarmente vicini durante l’estate. Ed ora è arrivata la conferma che forse tutti attendevano; come riporta fedelmente Il Vicolo delle News è stato proprio Massimo a dichiarare di essersi fidanzato con Sonia, alla presenza della sua ex Ilaria. Presente in studio anche Javier, che ha parlato poco con l’intenzione di non volersi mettere in mezzo alla discussione degli ex fidanzati. Dopo il falò di confronto finale, sembrerebbe che Ilaria abbia fatto un passo indietro, rivedendosi con Massimo perché gli mancava molto, ma il Colantoni non era cambiato ed hanno deciso di chiudere definitivamente la loro storia. Da lì, presumiamo, sia poi nato il legame con la Onelli, che all’epoca del programma era la tentatrice di Arcangelo.

Sonia Onelli dopo Arcangelo diventa la fidanzata di Massimo Colantoni

Anche Sonia Onelli l’abbiamo conosciuta all’interno di Temptation Island. Lei era la tentatrice di Arcangelo, la ragazza bellissima e biondissima a cui l’ex di Nunzia Sansone aveva rubato un bacio. Il gesto non aveva lasciato spazio a dubbi ma si era capito che tra i due non poteva nascere niente. Sorte diversa per Massimo, con lui invece qualcosa è scattato e si sono fidanzati con tanto di annuncio in tv. E siamo certi che presto li vedremo anche in molte foto su Instagram.