Temptation Island: Vittorio con Vanessa, Massimo vicino a Sonia Onelli

Temptation Island: Vittorio e Vanessa, l’amore continua. Massimo “mano nella mano con la single Sonia”. Il gossip dopo il programma

Temptation Island si è da poco concluso, ma a non essere conclusi sono i gossip sulle coppie scoppiate e i nuovi amori sbocciati all’interno del reality di Canale 5. Spifferi, avvistamenti e sussurri continuano a filtrare e raccontano di ammiccamenti e frequentazioni scottanti. Il Vicolo delle News, blog beninformato sulle vicende dei protagonisti della trasmissione, narra che la vicinanza tra Vittorio e la single Vanessa procede anche a riflettori spenti. Nessun ritorno in love con la ‘fotonica’ Katia, dunque. Ma non è finita qui, visto che Massimo Colantoni pare che sia assai vicino a Sonia Onelli, la tentatrice che si avvicinò pericolosamente ad Arcangelo.

Temptation Island 2019, tra amicizie e flirt

Tra alcuni fidanzati e alcuni single dell’ultima edizione di Temptation è nata una bella amicizia tanto che finito il programma si sono ritrovati tutti insieme a trascorrere delle serate spensierate. Vittorio Collina, Massimo Colantoni e Arcangelo Bianco, come rivela il Vicolo delle News, “si sono anche messi a frequentare assiduamente alcune tentatrici romane: Vanessa Cinelli, Elena Cianni, Sara Tozzi, Sonia Onelli, Maddalena Vasselli e Federica Mazza”. La compagnia prima si è incontrata nella Capitale, poi si è spostata a Rimini dove ha passato una serata in discoteca. E pare proprio che non ci sia solo un rapporto amichevole tra alcuni di loro.

Massimo, “visto mano nella mano con Sonia”

“Anche se il gruppo si presenta numeroso, sembra proprio che tra Vittorio e Vanessa stia continuando quel feeling che era nato in Sardegna“, scrive il Vicolo delle News che lancia poi un’altra indiscrezione: “Pare che anche Massimo, dopo aver supplicato la sua ex fidanzata Ilaria Teolis di tornare insieme, si sia prontamente consolato con la bionda tentatrice Sonia, con la quale è stato visto camminare mano nella mano al centro commerciale capitolino Euromadue da una talpina”. Insomma, Temptation Island è finito in tv, ma non sulle pagine della cronaca rosa.