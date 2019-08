Uomini e Donne anticipazioni, Sara Tozzi nuova tronista: dove l’abbiamo già vista

Anticipazioni Uomini e Donne, Sara Tozzi è la nuova tronista: la sua presentazione

Le anticipazioni di Uomini e Donne cominciano ad arrivare quotidianamente! Oggi abbiamo conosciuto la nuova tronista Sara Tozzi, attraverso un nuovo breve video di presentazione. La redazione ha deciso di condividere con il pubblico non il video di presentazione che poi mostreranno in studio, se verranno ancora mostrati nella nuova stagione, ma i loro provini. Forse in seguito alle numerose polemiche esplose per la scelta dei tronisti, ritenuti già famosi e interessati solo al business? La redazione è corsa ai ripari, a quanto pare, per la nuova stagione: le troniste di Uomini e Donne 2019/2020 sembrano essere delle ragazze semplici. Che poi siano o meno interessate anche alla televisione non è dato saperlo!

Sara Tozzi nuova tronista Uomini e Donne, il video di presentazione

La nuova tronista di Uomini e Donne Sara viene da Modena, ha 22 anni, compiuti ad agosto. Lo presumiamo visto che il suo provino risale al 19 luglio e ha detto che avrebbe spento 22 candeline dopo venti giorni. Fa la barista e nel breve video condiviso sui profili social di Uomini e Donne ha parlato della sua famiglia. I genitori di Sara sono separati da molto tempo, da 16 anni per la precisione, e lei è la più grande di tre figli. Ha una sorella di 20 anni e un fratello di 11, solo da parte di padre però. Il papà infatti ha una nuova compagna, da cui ha avuto un figlio. Ha un bellissimo rapporto con i fratelli. Il lavoro di suo papà, che ha un locale notturno, ha influito un po’ nel suo modo di vivere il rapporto di coppia. Vi lasciamo al video della nuova tronista Sara e alle sue parole.

Uomini e Donne, la nuova tronista è Sara: è stata tentatrice a Temptation Island 2019

Cos’altro sappiamo quindi al momento di lei? Il suo lavoro. Nella vita fa la barista, non ha raccontato di presente o passato da modella, seppure potrebbe permetterselo visto che è una bellissima ragazza. Sappiamo, però, che è stata una tentatrice di Temptation Island 2019. Sara Tozzi è la seconda tronista di Uomini e Donne presentata in questi giorni, abbiamo già conosciuto Giulia infatti. Riusciranno a conquistare il pubblico del Trono Classico, e soprattutto a trovare l’amore? Non possiamo che augurarlo a entrambe!