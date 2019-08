Uomini e Donne anticipazioni: la nuova tronista è Giulia VIDEO

Anticipazioni Uomini e Donne: chi è la nuova tronista Giulia

A pochi giorni dall’inizio delle registrazioni del Trono Classico, la redazione di Uomini e Donne ha annunciato il nome della prima tronista della nuova edizione. Si tratta di Giulia, una romana di 27 anni, che non ha mai partecipato al dating show di Maria De Filippi prima d’ora. La giovane, come potete ascoltare nel video più in basso, è iscritta all’ultimo anno di Università ed è molto legata alla sua famiglia, in particolare alla madre. Le due hanno un rapporto molto stretto e per amore della madre Giulia ha addirittura rinunciato ad un viaggio di studio in Cina. La nuova tronista del programma sogna di trovare il grande amore, anche se non crede molto nel matrimonio. Giulia non cerca uomini narcisisti ma fedeli e leali: in passato ha subito più di qualche tradimento.

Presentazione ESCLUSIVA ⚠️ Giulia, 27 anni, di Roma sarà una delle troniste della prossima stagione di #UominieDonne! Iniziamo a conoscerla meglio 😉 Gepostet von Uomini e Donne am Montag, 26. August 2019

Quando inizia la nuova edizione di Uomini e Donne

La nuova stagione di Uomini e Donne partirà su Canale 5 il prossimo lunedì 16 settembre. Al momento non si conoscono i nomi degli altri tronisti ma secondo le indiscrezioni vedremo di nuovo in studio Giulio Raselli, ex corteggiatore di Giulia Cavaglia ed ex tentatore di Temptation Island. Le prime registrazioni del Trono Classico e del Trono Over si terranno in questi giorni.