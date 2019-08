Uomini e Donne gossip, Giulio Raselli fidanzato? Incontri ravvicinati

Uomini e Donne, Giulio Raselli fidanzato? Esplode il gossip sull’ex corteggiatore

Giulio Raselli è fidanzato oggi? Durante le vacanze estive il gossip di Uomini e Donne si è incendiato con delle segnalazioni, con tanto di foto, sull’ex corteggiatore di Giulia Cavaglià. Giulio ha partecipato anche a Temptation Island 2019 nei panni di tentatore ed è arrivato sino all’ultima puntata conoscendo meglio Sabrina, in questi giorni inoltre si parla di lui come possibile nuovo tronista di Uomini e Donne a settembre. Proprio per questo le voci su una possibile fidanzata al suo fianco stanno facendo il giro del Web a velocità spedita, ma sarà vero oppure no? Giulio ha trascorso dei giorni di vacanza a Formentera e qui è stato fotografato in compagnia di alcune ragazze, ma con ciò non possiamo di certo affermare che Giulio sia fidanzato.

Giulio Raselli fidanzato? L’ex corteggiatore fa chiarezza

Giulio ha voluto fare chiarezza con dei video su Instagram. Ha esordito dicendo di aver visto le segnalazioni sul suo conto e non sembra abbia reagito benissimo. Queste le sue parole: “Sì ok, ero con delle ragazze. Una ragazza è salita sulle mie gambe e abbiamo parlato. Un’altra ragazza era vicino al muro e stavamo parlando”. Poi ha proseguito: “Ho avuto delle amicizie, ho fatto conoscenze, sono stato in vacanza. Ricordo a tutti che sono single, che ho preso un bel palo quattro mesi fa, ricordo a tutti che sono libero di fare ciò che credo e che sono tutte piuttosto inutili queste cose”. Giulio non riesce a spiegarsi il perché queste foto con delle ragazze facciano così tanto discutere.

Giulio Raselli sbotta dopo i gossip: “Che cambia se ho una ragazza sulle ginocchia?”

Infatti l’ex corteggiatore ha aggiunto ancora: “Che cambia se ho una ragazza sulle ginocchia? Sì, è successo, perdonatemi. Mi sembra anche piuttosto inutile andare avanti, per me apposto così”. C’è da dire comunque che si tratta solo di gossip, per cui Giulio non avrebbe da chiedere perdono. Neanche nel caso in cui avesse davvero una fidanzata. Probabilmente alcune fan non reagiscono bene a queste foto perché vorrebbero vederlo sul trono a Uomini e Donne.